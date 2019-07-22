«Надеюсь на бюджет пройти»: какие специальности в БГМК наиболее популярны в 2019-м?

Новости Беларуси. Белорусские ССУЗЫ начали прием документов. Большой наплыв абитуриентов в этом году в БГМК. Здесь даже увеличили набор на 100 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за ажиотажа приемной комиссии вызвались помогать волонтеры. Они работают с заявлениями, оформляют личные дела, проводят консультации, в том числе, и в социальных сетях. Корреспондент Оксана Семашко знает подробности.

Оксана Семашко, СТВ:

В самый крупный медицинский колледж в нашей стране всего за два дня подали документы больше 500 абитуриентов. Самые популярные специальности – медсестра, фармацевт и фельдшер. Всего сюда планируют принять около 700 будущих медиков.

Екатерина приехала поступать в мед из небольшого агрогородка Гродненской области. Зубрила все, что было можно, ведь обещала родным (кстати, медикам), что обязательно поступит. Волнение только сейчас ушло на второй план – девушка подает документы с высокими баллами.

Екатерина Тарасевич, абитуриентка:

На ЦТ я набрала 50 по биологии, русский язык и средний балл в школе – 90. Надеюсь на бюджет пройти.

Номер 48, пройдите, пожалуйста, к свободному волонтеру.

В 2019 году приемную комиссию существенно разгрузили волонтеры. Активисты второго и третьего курсов колледжа помогают правильно заполнить заявления и договоры на поступление, оформляют личные дела и консультируют абитуриентов не только вживую, но и в соцсетях.

Мария Воробей, волонтер:

С 09:00 утра до 18:00 мы работаем здесь. Многие интересуются, как учится: интересно, сложно? Мы отвечаем на эти вопросы, тем самым помогая им в решении поступать.

Дмитрий Савостей, председатель профкома Белорусского государственного медицинского колледжа:

У нас 10 человек в отряде волонтерском. Это активисты по мероприятиям наших профгрупорги, стипендиаты профсоюзных стипендий. То есть люди, которым мы можем доверить такую важную ответственную миссию.

В медколледж сегодня могут поступить выпускники 11-х классов. На выбор абитуриентам – сестринское, лечебное, зубопротезное дело и фармацевтика. По сравнению с 2017 годом набор здесь увеличился на 100 человек. В 2018-м конкурс на сестринское дело был 1,5 человека на место, на фармацию – 2. В 2019 году проявляют интерес абитуриенты из России, Ирака и Туркменистана.

Людмила Валюк, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного медицинского колледжа:

Баллы радуют. В этом году у нас есть конкурс аттестатов фельдшера на «лечебное дело». Приходят с высокими баллами аттестата – больше 9 баллов, победители олимпиад.

Примечательно, что на полторы тысячи всего 150 учащихся медицинского колледжа – юноши.

– Вы будущий фельдшер. Не страшно при виде анатомических препаратов?

– Нет, не страшно.

Наша съемочная группа решила проверить абитуриентов на профпригодность. Как оказалось, анатомические лаборатории нисколько не пугают будущих медиков.

Татьяна Федоренко, абитуриентка:

Мне нравится медицина. Я хочу работать на скорой помощи фельдшером, потому что я люблю помогать людям. Я хотела стать врачом, но потом я поняла, что мне хочется помогать людям именно в чрезвычайных ситуациях.