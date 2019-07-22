Прямой эфир

Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 августа

22 июля 2019 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси повысят трудовые пенсии. Соответствующее решение принято главой государства. Перерасчет предусматривается с 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 августа-1

Доходы пенсионеров вырастут более чем на 6 %. Таким образом, в среднем размер пенсий превысит 430 рублей. Рост выплат зависит от индивидуальных параметров – стажа работы, величины заработка, начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40 %.

# Пенсии # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны
22 июля 2019 14:16

Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны

«Могилу отца сравняют с землёй, крест снесут, венки поразбрасывают». Скандал на сельском кладбище: не могут поделить участок
22 июля 2019 13:04

«Могилу отца сравняют с землёй, крест снесут, венки поразбрасывают». Скандал на сельском кладбище: не могут поделить участок

Лето возвращается? Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе
22 июля 2019 12:31

Лето возвращается? Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе