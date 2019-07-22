Трудовые пенсии в Беларуси вырастут с 1 августа

Новости Беларуси. В Беларуси повысят трудовые пенсии. Соответствующее решение принято главой государства. Перерасчет предусматривается с 1 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходы пенсионеров вырастут более чем на 6 %. Таким образом, в среднем размер пенсий превысит 430 рублей. Рост выплат зависит от индивидуальных параметров – стажа работы, величины заработка, начисленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.

Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40 %.