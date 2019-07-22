Новости Беларуси. Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны. Этот вопрос обсуждался во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с заместителем премьер-министра Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем. С 2015 года в отношениях двух стран наметилась активизация политического диалога. Сегодня стоит задача «подтянуть» до этого уровня и экономические отношения. Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

Говорили стороны и о ситуации, которая складывается в Сирии. Обсуждали также перспективы мирного урегулирования конфликта и послевоенной реабилитации страны. В этой связи белорусские компании могут быть особенно полезны. Глава государства подчеркнул, что в отношениях двух стран нет закрытых для обсуждения тем. Беларусь и Сирия поддерживают друг друга на международной арене. Развивается гуманитарное сотрудничество. Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»