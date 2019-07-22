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Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны

22 июля 2019 14:16
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Новости Беларуси. Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны. Этот вопрос обсуждался во Дворце Независимости на встрече Александра Лукашенко с заместителем премьер-министра Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем.

С 2015 года в отношениях двух стран наметилась активизация политического диалога. Сегодня стоит задача «подтянуть» до этого уровня и экономические отношения.

Александр Лукашенко – вице-премьеру Сирии: «Закрытых тем для сотрудничества у нас с вами нет»

Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны-1

Говорили стороны и о ситуации, которая складывается в Сирии. Обсуждали также перспективы мирного урегулирования конфликта и послевоенной реабилитации страны. В этой связи белорусские компании могут быть особенно полезны.

Глава государства подчеркнул, что в отношениях двух стран нет закрытых для обсуждения тем. Беларусь и Сирия поддерживают друг друга на международной арене. Развивается гуманитарное сотрудничество.

Заместитель премьер-министра Сирии: «В Беларуси есть очень много полезного, что можно использовать для Сирии»

Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны-4

Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны-6

Сирийский вице-премьер поблагодарил Александра Лукашенко за организацию в Беларуси отдыха и оздоровления для сирийских детей. Напомним, ежегодно сотни ребят из этой арабской республики приезжают в нашу страну. Кроме программы оздоровления, принимающая сторона организовывает интересные встречи и экскурсии.

Сегодня сирийские партнеры обратились с просьбой продлить эту программу на несколько лет. Александр Лукашенко поддержал инициативу.

Сирия заинтересована в помощи белорусских компаний по восстановлению страны-9

# Дети # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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