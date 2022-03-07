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В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусом. Коечный фонд больниц переводится в обычный режим работы

07 марта 2022 13:19
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Новости Беларуси. В Беларуси значительно снижается заболеваемость COVID-19. В Минске и во всех регионах проводится оперативное перепрофилирование коечного фонда в обычный плановый режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусом. Коечный фонд больниц переводится в обычный режим работы-1

Как подчеркивают в Минздраве, хоть заболеваемость и снижается, но COVID-19 все еще регистрируется. Основные способы уберечь себя от вируса – вакцинация, дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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