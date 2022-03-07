В Беларуси снижается заболеваемость коронавирусом. Коечный фонд больниц переводится в обычный режим работы

Новости Беларуси. В Беларуси значительно снижается заболеваемость COVID-19. В Минске и во всех регионах проводится оперативное перепрофилирование коечного фонда в обычный плановый режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивают в Минздраве, хоть заболеваемость и снижается, но COVID-19 все еще регистрируется. Основные способы уберечь себя от вируса – вакцинация, дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, гигиена рук.