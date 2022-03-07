«Вплоть до гибели организма». Чем опасна бессонница и сколько часов в сутки человек должен спать?

Удобство кровати и отсутствие интернета — вот залог крепкого сна. Лучше преодолеть жгучее желание завершить то, что не успели доделать днем. Таким образом, вы подарите себе время для полноценного отдыха. А сколько же должен спать человек в сутки? Это на самом деле очень важный вопрос.

Светлана Ширяева, врач общей практики:

Абсолютно естественная реакция организма, это физиологический процесс, который должен происходить в определенных условиях с определенной периодичностью и определенной протяженностью. Если говорить очень усредненно о взрослом человеке, то это 7-9 часов, 8 часов ночного сна для взрослого человека. Сон нужен для человека, чтобы восстановиться после периода бодрствования. Во время сна происходят уникальные обменные процессы и в головном мозге, и в желудочно-кишечном тракте, и в сердечно-сосудистой системе, которое не происходит во время бодрствования. Поэтому без определенного количества сна – вплоть до гибели организма.

Наши предки говорили: лучше недоесть, чем недоспать. Хронический недосып оказывает отрицательное влияние на организм и способствует развитию серьезных заболеваний. Но бывает такое, что работать приходится даже ночью, а весь день остается лишь спать. Но стоим помнить: от количества сна зависит наша продолжительность жизни.

Светлана Ширяева:

Когда нарушается цикл сна и бодрствования, нарушаются обменные процессы, нарушаются системы иммунитета. Если вы устали и вам это необходимо, то 15-20 минут дневного сна абсолютно снимут проявления усталости и дадут толчок для бодрствования во второй половине дня. Я не могу сказать, что это вредно или полезно. Организм, если нужно, этого потребует. Нарушения сна наносят большой ущерб организму, поэтому важно как можно раньше выявить причины бессонницы и устранить их. Спровоцировать ее может комплекс причин, и без помощи специалистов в этой ситуации не обойтись.

Юлия Кулеш, психолог:

Бессонница – это расстройство сна, характеризующееся состоянием сонливости на протяжении всего дня. Вызывается она рядом причин. Очень трудно выделить какой-то один: это физиологические причины, хронические заболевания, расстройства гормональной системы, это психологические причины, то есть состояния человека в какой-то актуальный момент, это стрессы, депрессия, тревожное расстройство, переутомление, в том числе может не позволять человеку расслабиться и уснуть.