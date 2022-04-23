«Ориентированы на оказание помощи». Милиционеры будут нести службу в местах проведения религиозных мероприятий

В Беларуси это традиционная практика: усиливать меры безопасности в праздники, которые собирают в одно время в одном месте максимальное количество людей. МВД к этому готовилось заранее, сообщили в ведомстве.

Александр Купченя, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МОБ МВД Беларуси:

Во время Пасхи сотрудники милиции будут круглосуточно нести службу в местах проведения религиозных мероприятий. Накануне праздника правоохранители провели рабочие встречи с представителями православной конфессии, а также местных властей и сотрудниками МЧС. Все вопросы урегулированы, а действия согласованы, благодаря чему верующие едва ли заметят присутствие людей в погонах и смогут в полной мере насладиться празднованием, будучи уверенными в своей защите. Просим граждан информировать о подозрительных лицах и оставленных без присмотра вещах, а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. С учетом увеличения пассажиропотока усилим нашу работу и на объектах транспорта. Все наряды ориентированы на оказание помощи людям, их защиту и предупреждение правонарушений.