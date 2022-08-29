«Я понял, что мы минимум золото точно возьмём». Артисты Белгосцирка завоевали Гран-при на фестивале в Казахстане
С 10 по 14 августа в Казахстане проходил Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». Столичный цирк Нур-Султана собрал под своим куполом лучших артистов из 13 государств: Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Франции. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь мы познакомимся с замечательными артистами Белорусского государственного цирка Глебом Казленко и Наталией Нарышкиной, которым удалось завоевать Гран-при престижного состязания, заполучить высокую оценку президента Международного циркового фестиваля Италии Фабио Монтико. С заслуженной победой поздравим и Владимира Анатольевича Шабана, директора Белорусского государственного цирка.
Высокая ли была конкуренция на фестивале?
Александр Меженный, ведущий:
Сразу к директору с вопросом. Вы были членом жюри в этом году. Как вам работалось? Насколько была велика конкуренция? Было сложно или несложно оценивать участников фестиваля?
Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:
Вы видели, какое было представительство стран на этом фестивале. Я всегда говорю так: уровень фестиваля зависит от уровня жюри. Жюри было единогласно по результатам всей работы, а работа проходила 12 и 13 августа. 12-го – программа Б, 13-го – программа А. Наши в первый день выступали в программе Б. Конкуренция была просто фантастически завораживающая. Отдельные люди, которые накануне видели репетиции, говорили: «Выступление ваших артистов великолепное, но будет очень большая конкуренция». Намекали, что есть дуэт из Франции, есть россияне очень сильные. Но когда я посмотрел программу А, все номера посмотрел, я понял, что мы минимум золото точно возьмем. А когда началось подведение итогов жюри, нам зачитали баллы, у нас было 195 баллов, а следующий – на 5 баллов ниже. Понятно, что мы призеры, мы взяли Гран-при. Наши ребята настолько классно отработали. Некоторые зрители закрывали глаза, потому что бесстрашные были обрывы, без страховки работали. Это надо было просто видеть.
Как долго готовился номер?
Александра Каштанова, ведущая:
Глеб, Наталия, расскажите, как все происходило, как долго вы готовились? Почему решили выбрать именно этот номер?
Глеб Казленко, артист, обладатель Гран-при Международного циркового фестиваля «Эхо Азии» (Нур-Султан, Казахстан), обладатель специального приза-приглашения Международного циркового фестиваля Италии:
Подготовка проходила около года. Год назад зародилась идея сделать такой номер. Мы с нуля начали пытаться пробовать. Я вообще с нуля, потому что я новичок в этом жанре. В цирке я около пяти лет.
Александр Меженный:
А до этого? Откуда пришел в цирк?
Глеб Казленко:
С улицы. Паркур, воркаут, уличные виды активностей. Потом пригласили в цирк. В цирке сначала работал на турниках, потом батут, эксцентрикум, теперь ношу партнершу.
Александр Меженный:
Наталия, как вы доверились рукам этого паркурщика?
Наталия Нарышкина, артистка обладатель Гран-при Международного циркового фестиваля «Эхо Азии» (Нур-Султан, Казахстан), обладатель специального приза-приглашения Международного циркового фестиваля Италии:
А как иначе? Без доверия у нас ничего бы не сложилось.
Александр Меженный:
Это же страшно.
Наталия Нарышкина:
А кто не боится?
Александр Меженный:
Там есть элементы простые для вас, подбросил – словил. Но есть и сложные штуки. Сколько сложных штук в этом номере?
Глеб Казленко:
Когда работа происходит на высоте 20 метров, простых трюков не бывает. У нас набор очень сложных элементов, которые перетекают из одного в другой.
Кто придумал номер и как удалось осуществить задумку?
Александра Каштанова:
О чем номер, какая была задумка? Потому что я уже с нетерпением жду, когда смогу поискать в интернете все это.
Наталия Нарышкина:
Молодой фотограф видит прекрасных девушек, обращает на них внимание, занимается ими, то есть фотографирует. В какой-то момент появляюсь я. Он краем глаза замечает меня и пытается расположить к себе. Но я не сразу соглашаюсь, показываю свой характер. И в процессе игры я в него влюбляюсь. И второе действие происходит более в романтичном ключе. Все-таки я сдалась.
Александр Меженный:
Кто постановщик номера?
Владимир Шабан:
Задумка нашего главного режиссера Аллы Анатольевны Николаевой-Алиевой. Она у нас тоже работает добрый десяток лет вместе со мной. У нее очень хороший опыт. Эту всю драматургию, конечно, придумывает она, трюковую часть придумывает она. Но скажу так: ребята настолько сегодня самостоятельные – я был в отпуске, а за три недели они эти номера настолько усилили, что я когда пришел, сердце начало побаливать. Но они все-таки рассчитывали друг на друга. И явился венцом фестиваль «Эхо Азии» в Нур-Султане и Гран-при.
Какие номера были у конкурентов?
Александр Меженный:
Конкуренты, которые были представлены на фестивале, я так понимаю, там тоже были воздушные акробаты, гимнасты.
Глеб Казленко:
Очень высокий уровень артистов был на фестивале. Все ребята отлично себя проявили. По поводу наших прямых конкурентов, то есть Франция – две девушки работали в воздухе на кольце. Но в отличие от них у нас была высота раза в два выше. Они работали на 5-7 метрах.
Александр Меженный:
То есть это тоже оценивается?
Глеб Казленко:
Да. Совершенно по-другому смотрится, когда работа идет на 5-8 метрах и когда на 20. И элементы у нас были, мне кажется, посложнее. На уровне.
Какой награды удостоились белорусские артисты?
Александра Каштанова:
Расскажите о награде, которая у нас на столе.
Глеб Казленко:
Это специальный приз от Таджикистана, это такая символичная тарелочка. И наш кубок Гран-при, главный наш приз.
Александр Меженный:
Наталия, а вы откуда в цирк пришли?
Наталия Нарышкина:
Я династийная. Я ребенок, который родился в опилках, как у нас говорят.
Александра Каштанова:
Глеб, расскажите, как все происходит? Как вы додумываете номер? Допустим, во время репетиций вы понимаете, что все получилось, а давай добавим этот элемент.
Глеб Казленко:
Так и происходит на самом деле. На репетициях постоянно ищем, что-то пробуем. Путем проб и ошибок добиваемся чего-то, что-то придумываем. Бывает, идешь по улице, просто в голову что-то придет, какой-то интересный элемент, связка, что можно попробовать.
Александр Меженный:
Итальянский цирк очень популярен, исторически так сложилось. Белорусский цирк – это свое лицо. Есть отличия, разница? В чем выгодно отличается белорусский цирк?
Владимир Шабан:
Ведь мы все выходцы из СССР. Та школа, которая была при СССР, конечно, заложила основу и для Белорусского государственного цирка. Мы сегодня вышли с нашими воздушными гимнастами на Гран-при, но у нас очень хорошая школа дрессуры сохранилась. Я сейчас с гордостью говорю, что мы на сегодня гастролируем в цирке на Цветном в Москве с нашим хорошим аттракционом белых тигров «Шамбала». Там артист Белгосцирка Сергей Нестеров работает. Мы работаем сегодня в Венгрии, канат. Это больше для Средней Азии, но и этот вид циркового искусства присутствует у нас. То есть мы сегодня разножанровые. Мы находимся на том высоком уровне, который востребован всюду.