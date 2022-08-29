«Я понял, что мы минимум золото точно возьмём». Артисты Белгосцирка завоевали Гран-при на фестивале в Казахстане

С 10 по 14 августа в Казахстане проходил Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». Столичный цирк Нур-Султана собрал под своим куполом лучших артистов из 13 государств: Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Израиля, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Франции. Сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь мы познакомимся с замечательными артистами Белорусского государственного цирка Глебом Казленко и Наталией Нарышкиной, которым удалось завоевать Гран-при престижного состязания, заполучить высокую оценку президента Международного циркового фестиваля Италии Фабио Монтико. С заслуженной победой поздравим и Владимира Анатольевича Шабана, директора Белорусского государственного цирка. Высокая ли была конкуренция на фестивале? Александр Меженный, ведущий:

Сразу к директору с вопросом. Вы были членом жюри в этом году. Как вам работалось? Насколько была велика конкуренция? Было сложно или несложно оценивать участников фестиваля?

Владимир Шабан, директор Белорусского государственного цирка:

Вы видели, какое было представительство стран на этом фестивале. Я всегда говорю так: уровень фестиваля зависит от уровня жюри. Жюри было единогласно по результатам всей работы, а работа проходила 12 и 13 августа. 12-го – программа Б, 13-го – программа А. Наши в первый день выступали в программе Б. Конкуренция была просто фантастически завораживающая. Отдельные люди, которые накануне видели репетиции, говорили: «Выступление ваших артистов великолепное, но будет очень большая конкуренция». Намекали, что есть дуэт из Франции, есть россияне очень сильные. Но когда я посмотрел программу А, все номера посмотрел, я понял, что мы минимум золото точно возьмем. А когда началось подведение итогов жюри, нам зачитали баллы, у нас было 195 баллов, а следующий – на 5 баллов ниже. Понятно, что мы призеры, мы взяли Гран-при. Наши ребята настолько классно отработали. Некоторые зрители закрывали глаза, потому что бесстрашные были обрывы, без страховки работали. Это надо было просто видеть. Как долго готовился номер? Александра Каштанова, ведущая:

Глеб, Наталия, расскажите, как все происходило, как долго вы готовились? Почему решили выбрать именно этот номер?

Глеб Казленко, артист, обладатель Гран-при Международного циркового фестиваля «Эхо Азии» (Нур-Султан, Казахстан), обладатель специального приза-приглашения Международного циркового фестиваля Италии:

Подготовка проходила около года. Год назад зародилась идея сделать такой номер. Мы с нуля начали пытаться пробовать. Я вообще с нуля, потому что я новичок в этом жанре. В цирке я около пяти лет. Александр Меженный:

А до этого? Откуда пришел в цирк? Глеб Казленко:

С улицы. Паркур, воркаут, уличные виды активностей. Потом пригласили в цирк. В цирке сначала работал на турниках, потом батут, эксцентрикум, теперь ношу партнершу. Александр Меженный:

Наталия, как вы доверились рукам этого паркурщика?

Наталия Нарышкина, артистка обладатель Гран-при Международного циркового фестиваля «Эхо Азии» (Нур-Султан, Казахстан), обладатель специального приза-приглашения Международного циркового фестиваля Италии:

А как иначе? Без доверия у нас ничего бы не сложилось. Александр Меженный:

Это же страшно. Наталия Нарышкина:

А кто не боится? Александр Меженный:

Там есть элементы простые для вас, подбросил – словил. Но есть и сложные штуки. Сколько сложных штук в этом номере? Глеб Казленко:

Когда работа происходит на высоте 20 метров, простых трюков не бывает. У нас набор очень сложных элементов, которые перетекают из одного в другой. Кто придумал номер и как удалось осуществить задумку? Александра Каштанова:

О чем номер, какая была задумка? Потому что я уже с нетерпением жду, когда смогу поискать в интернете все это.

Наталия Нарышкина:

Молодой фотограф видит прекрасных девушек, обращает на них внимание, занимается ими, то есть фотографирует. В какой-то момент появляюсь я. Он краем глаза замечает меня и пытается расположить к себе. Но я не сразу соглашаюсь, показываю свой характер. И в процессе игры я в него влюбляюсь. И второе действие происходит более в романтичном ключе. Все-таки я сдалась. Александр Меженный:

Кто постановщик номера? Владимир Шабан:

Задумка нашего главного режиссера Аллы Анатольевны Николаевой-Алиевой. Она у нас тоже работает добрый десяток лет вместе со мной. У нее очень хороший опыт. Эту всю драматургию, конечно, придумывает она, трюковую часть придумывает она. Но скажу так: ребята настолько сегодня самостоятельные – я был в отпуске, а за три недели они эти номера настолько усилили, что я когда пришел, сердце начало побаливать. Но они все-таки рассчитывали друг на друга. И явился венцом фестиваль «Эхо Азии» в Нур-Султане и Гран-при. Какие номера были у конкурентов? Александр Меженный:

Конкуренты, которые были представлены на фестивале, я так понимаю, там тоже были воздушные акробаты, гимнасты.

Глеб Казленко:

Очень высокий уровень артистов был на фестивале. Все ребята отлично себя проявили. По поводу наших прямых конкурентов, то есть Франция – две девушки работали в воздухе на кольце. Но в отличие от них у нас была высота раза в два выше. Они работали на 5-7 метрах. Александр Меженный:

То есть это тоже оценивается? Глеб Казленко:

Да. Совершенно по-другому смотрится, когда работа идет на 5-8 метрах и когда на 20. И элементы у нас были, мне кажется, посложнее. На уровне. Какой награды удостоились белорусские артисты? Александра Каштанова:

Расскажите о награде, которая у нас на столе. Глеб Казленко:

Это специальный приз от Таджикистана, это такая символичная тарелочка. И наш кубок Гран-при, главный наш приз.

Александр Меженный:

Наталия, а вы откуда в цирк пришли? Наталия Нарышкина:

Я династийная. Я ребенок, который родился в опилках, как у нас говорят. Александра Каштанова:

Глеб, расскажите, как все происходит? Как вы додумываете номер? Допустим, во время репетиций вы понимаете, что все получилось, а давай добавим этот элемент. Глеб Казленко:

Так и происходит на самом деле. На репетициях постоянно ищем, что-то пробуем. Путем проб и ошибок добиваемся чего-то, что-то придумываем. Бывает, идешь по улице, просто в голову что-то придет, какой-то интересный элемент, связка, что можно попробовать. Александр Меженный:

Итальянский цирк очень популярен, исторически так сложилось. Белорусский цирк – это свое лицо. Есть отличия, разница? В чем выгодно отличается белорусский цирк?