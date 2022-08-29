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Лаваш с сырной начинкой от кулинара. Как приготовить этот быстрый завтрак?

29 августа 2022 11:45
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим суперпростое блюдо на завтрак.

Лаваш с сырной начинкой от кулинара. Как приготовить этот быстрый завтрак?-1

Подготовим сыр для начинки. Натираем твердый сыр на крупную терку, адыгейский сыр также на терку. Смешивая два разных сыра, мы получаем больше вкуса и аромата. Добавим еще немного специй: сушеный чеснок, черный и зеленый перец. Порубим немного зелени к нашему сыру. Все перемешиваем.

Лаваш с сырной начинкой от кулинара. Как приготовить этот быстрый завтрак?-4

Подготовим взбитое яйцо для склеивания лаваша. Нам нужно подогреть сковородку. Приступим собирать наши лавашики.

Лаваш с сырной начинкой от кулинара. Как приготовить этот быстрый завтрак?-7

На лаваш тонким слоем кладем сырную начинку. Кисточкой смазываем края яичной смесью, чтобы была возможность все залепить. Промазали края и хорошенько все скрепляем, чтобы не раскрылся наш конверт.

Сковородка разогрелась. Будем прогревать конвертики на сухой сковороде. Прогреваем лепешки до расплавления сыра.

Лаваш с сырной начинкой от кулинара. Как приготовить этот быстрый завтрак?-10

Лепешки прогрелись, сыр расплавился. Подать сырные лепешки можно с греческим йогуртом с добавлением небольшого количества лимона. Все очень просто и быстро. Наш завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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