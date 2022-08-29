Лаваш с сырной начинкой от кулинара. Как приготовить этот быстрый завтрак?

Лена Климук, кулинар: Сегодня мы приготовим суперпростое блюдо на завтрак.

Подготовим сыр для начинки. Натираем твердый сыр на крупную терку, адыгейский сыр также на терку. Смешивая два разных сыра, мы получаем больше вкуса и аромата. Добавим еще немного специй: сушеный чеснок, черный и зеленый перец. Порубим немного зелени к нашему сыру. Все перемешиваем.

Подготовим взбитое яйцо для склеивания лаваша. Нам нужно подогреть сковородку. Приступим собирать наши лавашики.

На лаваш тонким слоем кладем сырную начинку. Кисточкой смазываем края яичной смесью, чтобы была возможность все залепить. Промазали края и хорошенько все скрепляем, чтобы не раскрылся наш конверт.

Сковородка разогрелась. Будем прогревать конвертики на сухой сковороде. Прогреваем лепешки до расплавления сыра.