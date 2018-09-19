Осенние ярмарки в Минске: где организуют главные площадки и что будут продавать?

Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев. По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Где именно, рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Ярмарки у нас – достаточно популярное явление. Где они будут организованы?

Денис Скрундь, и.о. начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В Минске в этом году планируется 150 таких мероприятий. Главными площадками будут выступать – у «Чижовка-Арены», а также площадка у Дворца спорта. Открывать ярмарки 22-23 сентября планирует Гродненская область – это предприятия сельхозпроизводителей, предприятия потребкооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства. Начиная с 29 сентября, около «Чижовка-Арены» будут реализовываться продукция и товары из всех регионов нашей страны.

Эти площадки очень популярны.

Особое внимание уделяется нашим ветеранам Великой Отечественной войны. При содействии БРСМ оказывается помощь в доставке продукции по месту жительства ветеранов. Приезжают покупатели из разных регионов. Это место, где можно приобрести всё, сразу и по доступным ценам.