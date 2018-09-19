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Можно ли продавать с машин во дворах мясо и рыбу?

19 сентября 2018 09:55
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У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Мингорисполком дал добро на реализацию овощей с машин в течение двух месяцев, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Ассортимент как-то ограничен?

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
В обозначенных местах, их 197 в Минске в этом году – в прошлом году было на одно меньше – 196, можно реализовывать только плодоовощную продукцию и только отечественного производства. Мясную, рыбную и другую продукцию реализовывать нельзя.

Эту продукцию мы будем продавать на ярмарках.

# Ярмарки в Минске # общество # Алла Сергеева

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