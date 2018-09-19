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Торговля овощами с машин: как покупателю проверить качество продукции?

19 сентября 2018 09:53
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По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Все продавцы должны получить разрешение на торговлю в администрации района, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

То есть, любой покупатель может попросить показать эти документы, да?

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Да. У сельхозпроизводителя должны быть с собой обязательно эти документы, которые он ещё дополнительно предоставлял в отдел торговли и услуг администрации.

То есть, наши граждане могут не беспокоиться о качестве продукции, потому что она прошла все этапы проверки?

Алла Сергеева:
Беспокоиться не нужно, потому что сельхозпроизводитель, приезжая на продажу своей продукции в течение двух месяцев, конечно, он будет иметь эти документы. Это в его интересах, чтобы продукцию продать и чтобы не было никаких неприятных случаев.

# Ярмарки в Минске # общество # Алла Сергеева

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