Торговля овощами с машин: как покупателю проверить качество продукции?

По всему Минску уже установлено 197 площадок для сельхозпродукции. Все продавцы должны получить разрешение на торговлю в администрации района, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

То есть, любой покупатель может попросить показать эти документы, да?

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Да. У сельхозпроизводителя должны быть с собой обязательно эти документы, которые он ещё дополнительно предоставлял в отдел торговли и услуг администрации.

То есть, наши граждане могут не беспокоиться о качестве продукции, потому что она прошла все этапы проверки?

Алла Сергеева:

Беспокоиться не нужно, потому что сельхозпроизводитель, приезжая на продажу своей продукции в течение двух месяцев, конечно, он будет иметь эти документы. Это в его интересах, чтобы продукцию продать и чтобы не было никаких неприятных случаев.