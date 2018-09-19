Как получить разрешение на торговлю овощами с машин во дворах?

У вас во дворе стоит грузовик, вокруг которого суетятся люди с огромными мешками? Не пугайтесь – это всего лишь торговля осенним урожаем. Как производителю получить разрешение на торговлю с машины, рассказала гость программы «Утро. Студия хорошего настроения».

Алла Сергеева, начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Иногда на одной площадке стоит не один сельхозпроизводитель, а несколько. На сегодня выдано администрациями районов 535 разрешений.

То есть, в город уже заехало 535 сельхозпроизводителей.

То есть, разрешения, всё-таки, нужны?

Алла Сергеева:

Да. Разрешения выдаются на безвозмездной основе в администрации района, который вам понравился, в каком районе площадка облюбовалась. Вы обращаетесь в отдел торговли и услуг, и по заявительному принципу, по упрощенной схеме буквально в течение 3-5 дней выдаётся разрешение на торговлю.