В Национальном детском технопарке наградили победителей конкурса «Инженеры будущего»

Изначально в нем изъявили желание участвовать более 20 тысяч школьников и гимназистов со всей Беларуси. В заключительный этап попали лишь 180 лучших. На протяжении трех дней они демонстрировали знания по таким направлениям, как архитектура и дизайн, беспилотные летательные аппараты, веб-технологии, инженерная экология. Самых подготовленных ребят наградили грамотами и благодарностями.

Максим Иванченко, учащийся Могилевского государственного областного лицея № 1: Эти соревнования оказались большим толчком для меня как для саморазвития, также для того, чтобы перешагнуть через свои страхи и боязни выступать. И вот я выступил, получил диплом, и я очень доволен этим, потому что я доказал себе то, что я смогу превозмочь себя и сделать так, чтобы я уже был лучше, чем был до этого.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Трудно переоценить значение этого конкурса для подготовки инженерных кадров нашей страны. И все эти разработки, которые здесь ребята представили, они вызывают очень живой интерес у наших производителей, у реального сектора экономики.

Отметим, в Беларуси открыто около 300 инженерных классов, в которых учится свыше двух тысяч ребят. Уже со школьной скамьи они делают профессиональный выбор и предметно готовятся к поступлению в профильные вузы.