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В Минск прибыла делегация Самарской области

27 июня 2022 07:43
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Делегация Самарской области России прибыла в Минск. Официальная часть визита утром началась с церемонии памяти на площади Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск прибыла делегация Самарской области-1

Венок из багровых роз к обелиску возложил губернатор Дмитрий Азаров. Особую торжественность этому моменту придало участие в возложении роты почетного караула.

В Минск прибыла делегация Самарской области-4

Российские гости из Самарской области не скрывают: в Минске они с бизнес-миссией. Сотрудничество активно развивается. Только за 2021 год взаимный товарооборот увеличился практически на треть. О дальнейших шагах сотрудничества 27 июня речь пойдет в Совмине. В условиях санкционных ограничений обе стороны находятся в поиске новых точек соприкосновения для сотрудничества и развития, возможностей расширения кооперационных, торгово-экономических связей, импортозамещения.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Азаров # Фотофакт

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