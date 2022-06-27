В Минск прибыла делегация Самарской области

Делегация Самарской области России прибыла в Минск. Официальная часть визита утром началась с церемонии памяти на площади Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российские гости из Самарской области не скрывают: в Минске они с бизнес-миссией. Сотрудничество активно развивается. Только за 2021 год взаимный товарооборот увеличился практически на треть. О дальнейших шагах сотрудничества 27 июня речь пойдет в Совмине. В условиях санкционных ограничений обе стороны находятся в поиске новых точек соприкосновения для сотрудничества и развития, возможностей расширения кооперационных, торгово-экономических связей, импортозамещения.