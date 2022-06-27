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Сегодня до +33! В Беларуси сохраняется сильная жара

27 июня 2022 06:37
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Новости Беларуси. Желтый уровень опасности из-за жары сохранится в Беларуси в ближайшие дни. Максимальная температура воздуха 27 июня достигнет 33 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня до +33! В Беларуси сохраняется сильная жара-1

Чтобы облегчить для организма последствия высоких температур, постарайтесь меньше находиться на открытом солнце и принимайте достаточное количество жидкости. Предельно осторожными необходимо быть водителям и лучше не садиться за руль, если автомобиль без кондиционера. При недомогании следует остановиться и не продолжать движение. 

Гипертоникам и пожилым людям лучше переждать жару в теньке или дома. Берегите себя!

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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