Оружие будущего – завершились испытания белорусского гранотомётного комплекса «Сапфир МГУ»

Мощный, точный и компактный. Под Борисовом завершены испытания опытного образца гранатометного комплекса «Сапфир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот проект для Белорусской военной промышленности стал по-настоящему знаковым. Всего за несколько лет оружейникам удалось фактически с нуля создать оружие будущего.

Чем уникальна разработка белорусских оружейников, почему сделали ставку на компактность и когда гранатомет поступит на вооружение наших военных – расскажет Дарья Седун.

Цель поражена. Завершающий этап испытаний опытного образца гранатометного комплекса «Сапфир» прошел успешно. Для белорусского военпрома проект такого масштаба в новинку. За спиной практически два года испытаний, больше 500 практических пусков. Финальный этап показал, что с задачей справились на 100 %. Устройство получилось действительно уникальным.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Универсальная граната позволяет вести работу по всем типам целей. Если раньше надо было сориентироваться и поменять, то здесь один боеприпас обеспечивает поражение всех типов целей, что сокращает время. Стрелок не спутает ничего. Кроме того, обеспечена высочайшая точность благодаря использованию белорусского прибора управления огнем. Это было одной из самых сложных частей работы. В результате минимизированы ошибки стрелка, ему остается только навести прибор на цель и нажать кнопку.