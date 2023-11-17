Оружие будущего – завершились испытания белорусского гранотомётного комплекса «Сапфир МГУ»
Мощный, точный и компактный. Под Борисовом завершены испытания опытного образца гранатометного комплекса «Сапфир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот проект для Белорусской военной промышленности стал по-настоящему знаковым. Всего за несколько лет оружейникам удалось фактически с нуля создать оружие будущего.
Чем уникальна разработка белорусских оружейников, почему сделали ставку на компактность и когда гранатомет поступит на вооружение наших военных – расскажет Дарья Седун.
Цель поражена. Завершающий этап испытаний опытного образца гранатометного комплекса «Сапфир» прошел успешно. Для белорусского военпрома проект такого масштаба в новинку. За спиной практически два года испытаний, больше 500 практических пусков. Финальный этап показал, что с задачей справились на 100 %. Устройство получилось действительно уникальным.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Универсальная граната позволяет вести работу по всем типам целей. Если раньше надо было сориентироваться и поменять, то здесь один боеприпас обеспечивает поражение всех типов целей, что сокращает время. Стрелок не спутает ничего. Кроме того, обеспечена высочайшая точность благодаря использованию белорусского прибора управления огнем. Это было одной из самых сложных частей работы. В результате минимизированы ошибки стрелка, ему остается только навести прибор на цель и нажать кнопку.
Максимальная дальность поражения целей – километр, эффективная – 400 метров. Для сравнения, дальность гранатометов, которые находятся на вооружении наших бойцов сегодня, – не больше 300 метров. При этом масса устройства не превысила и 5 килограммов, а длина – 800 мм.
Небольшой вес и габариты позволят бойцу легко перемещаться и транспортировать мощное оружие. Еще одна важная особенность «Сапфира» – вести стрельбу можно даже из закрытого помещения.
Главная задача, которую ставили перед собой разработчики, – создать легкий гранатомет для боя на коротких дистанциях. Именно такие устройства востребованы в современных военных конфликтах. Так что новинка не прошла незамеченной: интерес к «Сапфиру» уже проявили зарубежные партнеры. Но в первую очередь уникальный гранатомет пополнит вооружение белорусской армии.
Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:
Глава государства на постоянной основе ставит перед нами задачу по максимальной локализации, чтобы мы получали 100 % белорусские изделия. На сегодняшний момент смело можно отметить, что новый гранатометный комплекс полностью белорусской разработки, за исключением взрывчатых веществ. За гранатометным комплексом «Сапфир МГУ» будут следовать более модифицированные изделия, более крупногабаритные. С учетом компетенций и технологий, полученных нами благодаря созданию этого образца, работа будет продолжена.
Впереди у белорусского «Сапфира» испытания в войсках. Поставить уникальную разработку в серийное производство белорусские оружейники планируют уже в мае.
Смотрите в видеосюжете.