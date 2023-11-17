От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Международный кинофестиваль «Лiстапад» открылся в Минске

От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Минский междунарадный фестиваль «Лiстапад» сегодня дал старт экзамену для кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей и участников фестиваля с открытием этого брендового государственного форума и престижной культурной площадки поздравил Президент Беларуси.

Профессионалы фабрики кино, известные деятели культуры из многих стран и просто любители кинематографа объединились для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение традиций, развитие международных культурных связей.

Главная же цель кинофорума – популяризация киноискусства в Беларуси и сохранение традиций. Конечно же, приятен тот факт, что несмотря на бури и ветра, листья белорусского форума не опадают.