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От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Международный кинофестиваль «Лiстапад» открылся в Минске

17 ноября 2023 18:32
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От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Минский междунарадный фестиваль «Лiстапад» сегодня дал старт экзамену для кинематографистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостей и участников фестиваля с открытием этого брендового государственного форума и престижной культурной площадки поздравил Президент Беларуси.

От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Международный кинофестиваль «Лiстапад» открылся в Минске-1

Профессионалы фабрики кино, известные деятели культуры из многих стран и просто любители кинематографа объединились для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение традиций, развитие международных культурных связей.

Главная же цель кинофорума – популяризация киноискусства в Беларуси и сохранение традиций. Конечно же, приятен тот факт, что несмотря на бури и ветра, листья белорусского форума не опадают.

От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Международный кинофестиваль «Лiстапад» открылся в Минске-4

Игорь Угольников, заслуженный артист России:
Многие годы работая с Беларусью, я понимаю, что фестиваль все-таки – это вершина белорусского восприятия кино. Фестиваль «Лiстапад» – впервые я председательствую в жюри этого фестиваля, для меня это почетно и очень ответственно.

От новинок арт-хауса до интеллектуальной классики. Международный кинофестиваль «Лiстапад» открылся в Минске-7

В этом году кинофорум принимает участников из 107 стран мира. Количество заявок рекордное – более 2 000. Фильмов, которые будут представлены киногурманам, – несколько десятков. За главный приз будут бороться режиссеры игровых и документальных фильмов, авторы детских кинокартин.

Подробнее об открытии кинофестиваля смотрите в видеоматериале.

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Игорь Угольников # Татьяна Сидоренко # Фотофакт

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