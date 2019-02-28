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Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?

28 февраля 2019 18:46
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Новости Беларуси. Молодежной столицей Беларуси в 2019 году объявлена Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот статус перешел городу от Могилева. И сегодня на главной сцене Орши состоялась передача символического ключа. В ближайшем будущем город станет серьезной платформой для развития молодежных проектов и инициатив.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-1

Несколько лет Александр Новиков искал себя за пределами малой родины, менял города и профессии. Но новая жизнь в качестве бизнесмена началась в родной Орше.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-4

Александр Новиков, предприниматель:
Нам помогают как органы власти, так и декреты, которые выпускаются. Особенно 506-й. Молодежь может участвовать в этом, развиваться.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-7

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-9

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-11

Владислав Буко из промышленного Новополоцка задумался над развитием сельского хозяйства страны. Разработку школьника 27 февраля высоко оценили на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси».

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-14

Владислав Буко, учащийся 9 класса СШ №11 Новополоцка:
Мой дедушка и прадедушка – Герои Социалистического Труда – вывели колхозы в миллионеры после военного упадка. И этой разработкой я хочу помочь людям развивать сельское хозяйство.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-17

Анастасия Аласания, СТВ:
Один из главных культурных проектов года Беларуси – «Славянский базар в Витебске». Обычно финальные отборочные туры на детский и взрослый вокальные конкурсы проходили в Минске. В 2019 году, впервые в истории фестиваля, имена победителей, которые представят Беларусь, назовут в Орше, в молодежной столице. Уже в марте.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-20

В течение года город покажет лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности подрастающего поколения.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-23

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Здесь мы будем отрабатывать и вопросы, разрабатываемой сейчас стратегии развития молодежной политики до 2030 года. То есть молодежь, которая здесь будет собираться, обсуждать, выдвигать какие-то идеи, она может выступить в качестве экспертного сообщества по этой стратегии.

Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?-26

Первый день праздника завершился концертом и танцевальным марафоном. А уже 1 марта участники из других регионов страны ближе познакомятся с достопримечательностями Орши.

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Новиков # Владислав Буко # Дмитрий Воронюк # Игорь Карпенко # Фотофакт

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