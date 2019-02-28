Орша объявлена молодёжной столицей Беларуси. Какие проекты готовит город?

Новости Беларуси. Молодежной столицей Беларуси в 2019 году объявлена Орша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот статус перешел городу от Могилева. И сегодня на главной сцене Орши состоялась передача символического ключа. В ближайшем будущем город станет серьезной платформой для развития молодежных проектов и инициатив.

Несколько лет Александр Новиков искал себя за пределами малой родины, менял города и профессии. Но новая жизнь в качестве бизнесмена началась в родной Орше.

Александр Новиков, предприниматель:

Нам помогают как органы власти, так и декреты, которые выпускаются. Особенно 506-й. Молодежь может участвовать в этом, развиваться.

Владислав Буко из промышленного Новополоцка задумался над развитием сельского хозяйства страны. Разработку школьника 27 февраля высоко оценили на республиканском конкурсе «100 идей для Беларуси».

Владислав Буко, учащийся 9 класса СШ №11 Новополоцка:

Мой дедушка и прадедушка – Герои Социалистического Труда – вывели колхозы в миллионеры после военного упадка. И этой разработкой я хочу помочь людям развивать сельское хозяйство.

Анастасия Аласания, СТВ:

Один из главных культурных проектов года Беларуси – «Славянский базар в Витебске». Обычно финальные отборочные туры на детский и взрослый вокальные конкурсы проходили в Минске. В 2019 году, впервые в истории фестиваля, имена победителей, которые представят Беларусь, назовут в Орше, в молодежной столице. Уже в марте.

В течение года город покажет лучшие примеры социальной, экономической, политической и творческой активности подрастающего поколения.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Здесь мы будем отрабатывать и вопросы, разрабатываемой сейчас стратегии развития молодежной политики до 2030 года. То есть молодежь, которая здесь будет собираться, обсуждать, выдвигать какие-то идеи, она может выступить в качестве экспертного сообщества по этой стратегии.