«Как закалялась сталь» помогает исправлять трудных подростков в Беларуси

Работа сельского участкового – это не только административные протоколы и штрафы, рассказали в программе «Специальный репортаж» . Василий Лагуновский – и психологическая служба, и бюро занятости, и детский воспитатель в одном лице. Со школьниками, можно сказать, на короткой ноге. Пока участковый проверяет соблюдение пропускного режима, дети тут как тут.

Егор Альзоб, ученик Дашковской средней школы:

Когда я вырасту, буду милиционером и буду ловить преступников, и давать штраф.

София Голуб, ученик Дашковской средней школы:

Милиция нужна, даже ДПС. Если не будет милиции, будут всегда в городе авария.

Но главная цель визита в школу – проведение совета профилактики. На ковёр вызваны девятиклассники. У ребят были проблемы и отсюда виноватые глаза.