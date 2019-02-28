Покоривший небо. Военный лётчик-истребитель Владимир Чичов отмечает 95-летний юбилей

Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной Владимир Тимофеевич Чичов принимает поздравления. Боевому летчику, полковнику исполнилось 95 лет.

Последние годы Владимир Тимофеевич уже почти не ходит, за ним ухаживает его супруга, однако это не стало препятствием ни для съемочной группы СТВ, ни для остальных, чтобы прийти и поздравить ветерана с его личным праздником.

Владимир Чичов, ветеран Великой Отечественной войны:

Я знал во время войны и горечь поражений, меня сбивали в воздушном бою, и радость побед, я сбивал немцев.

Боевое крещение Владимир Тимофеевич принял всего за 13 месяцев до конца войны. «В бой идут одни старики» как раз о таких героях.

Хотя в 41-м будущему лётчику-истребителю шёл всего 18-й год, он стремился в военное и отнюдь не безоблачное небо. И оно покорилось. Владимир Чичов:

В полку считался лётный состав – это верхушка, высшая категория, это ответственный, рискованный, ведь я каждый момент мог попасть в аварию.

Боевой опыт молодому лётчику передавал лично гениальный ас Александр Покрышкин. Владимир Тимофеевич участвовал в боях за освобождение Румынии, Польши и Праги. И даже покорённый Берлин увидеть довелось только с воздуха...

Владимир Чичов:

При взятии его с воздуха прикрывал наземные войска, чтобы их не бомбили, мы стояли где-то километров 30-40 под Берлином. Я на машине поехал посмотреть, что же там осталось. Берлин был настолько разбит, что мы заехать туда не смогли.

В свой 95-летний юбилей кавалер многочисленных орденов принимает многочисленные поздравления. Благодаря информации в соцсетях поздравить и поблагодарить ветерана за мирное небо звонят и совсем незнакомые молодые люди.

Владимир Тимофеевич с авиацией не расстался и в мирное время. За 35 лет службы летал на первых советских реактивных истребителях-перехватчиках. Военную дисциплину и в быту сохранил по сей день, а еще отменное чувство юмора.

Владимир Чичов:

Секрет долголетия? В молодости меньше пользоваться чужими подушками Верная спутница и надёжная опора – необыкновенно радушная и душевная супруга. Они вместе уже 66 лет. Именно Валентина Иосифовна основала уникальную для города комнату памяти.

Ведь их дом по проспекту Независимости строился для семей военнослужащих. Здесь жили 130 семей военных, среди них 4 Героя Советского Союза.

Валентина Чичова:

В каждой квартире два ветерана были, а сейчас – нет. Уникальный домовой музей почему-то обошел капремонт. Поддерживать порядок своими силами уже тяжело. Но Валентина Иосифовна бережно хранит собранные по крупицам воспоминания и мечтает красиво оформить пришедшую в запустение комнату.