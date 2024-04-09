Что означает крест в жизни христианина и как понять, что человеку нужен Бог? Разговор с иеромонахом
В программе «Прикосновение к свету» встретились с иеромонахом Евстафием (Халиманковым), насельником Свято-Успенского Жировичского монастыря в преддверии третьей недели Великого поста.
Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Каким должно быть правильное христианское отношение к кресту? Ведь его называют и орудием казни.
Иеромонах Евстафий (Халиманков), насельник Свято-Успенского мужского Жировичского монастыря:
Орудие казни, которое стало орудием спасения. Мы берем, поднимаем крест каждый день и несем за своим учителем. Крест – это все наши проблемы, болезни, скорби, страдания, ошибки. Все это и составляет наш крест. Если мы поднимаем, несем это с благодарностью Богу, с пониманием, почему это с нами случилось, значит, мы идем в правильном направлении, к нашей Голгофе, после которой будет воскресение.
Олег Лепешенков:
Иногда христианство обвиняют в том, что оно хочет лишить человека радостей, которые он имеет в жизни.
Иеромонах Евстафий (Халиманков):
Иногда меня спрашивают: а можно делать то или это? Можно позволять себе такие удовольствия, как спорт, музыка? А почему бы и нет. Другое дело, что некоторые наши привычки построены на грехе.
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