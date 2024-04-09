Говорят, в глубинах местного озера обитают цмоки. Собрали легенды про город Сенно

На карте один из красивейших уголков Витебщины. Город Сенно в окружении пяти озер со славными традициями и таинственными тропинками, рассказали в программе «Путевка BY». В Сенненском краеведческом музее есть зубы мамонта! Посмотрите на необычный экспонат – смотреть здесь.

Край легенд! Говорили, что в 1780-м, когда Екатерина Великая ехала со своим Сенатом из Полоцка в Шклов, остановилась здесь на ночевку. Местным жителям больно понравилось слово «сенат», оттого и пошло название города. Однако Сенно известно еще с 1442 года! Испокон веков люди селились на берегу озера-кормилицы. По преданию, после пожара на месте деревянных построек возник сенный базар. Заготовка корма для животных была прибыльным делом. Сюда приезжали за свеженьким товаром со всех округ.

Ива Шубко, директор Сенненского историко-краеведческого музея:

Мы не знаем, от чего пошло название города. Скорее всего, от озера Сенненское. Когда Екатерина Великая давала герб Сенно, ориентировалась именно на то, что луга заливные, много корма для животных, вот поэтому зеленое поле и две золотые скрещенные косы.

Знакомство с городом начинайте с Сенненского озера. Если верить Владимиру Короткевичу, в его глубинах обитают цмоки. А если старожилам, в годы войны здесь затонул немецкий самолет. Можно заплыть даже на острова, как герои приключений! И здесь снова созвездие легенд. Якобы на маленьком островке живет злой дух, а на большом – добрый, который защищает население от всякой нечисти в обмен на щедрые гостинцы рыбаков.