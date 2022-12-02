Ориентир – творчество Билибина. Посмотрите, какие картины нарисовали дети по любимым сказкам

Новости Беларуси. Ученый Кот и Золотая Рыбка, Емеля на печи и Царевна-Лебедь глазами юных художников. В Минской областной библиотеке имени Пушкина открылась выставка иллюстраций к русским народным сказкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это работы учеников детской арт-студии «Солнце». Авторы взяли за ориентир творчество известного художника Ивана Билибина и создали свои версии персонажей из любимых книг.

Алла Кейге, руководитель арт-студии «Солнце»:

Поскольку у него своеобразная композиция, цвет, декоративность, дети любят такую картинку. И я, исходя из этого, собственно, и предложила ребятам. И ребята подхватили эту идею.

Мне понравилась сказка «Теремок». И поэтому я решила ее нарисовать.

Рисую я два года, мне очень нравится. В основном графика, если стили, то, наварное, гравюра, сухая игла.

Каждая из работ получилась оригинальной, со своим отличительным стилем и цветовым решением. Выставка продлится до 5 декабря включительно. После экспозиция отправится в путешествие по другим выставочным залам.