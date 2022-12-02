«Очень нравятся педагоги». В Дворце детей и молодёжи «Орион» прошёл конкурс для детей-инвалидов

Новости Беларуси. Искренние улыбки, яркие эмоции и море аплодисментов. Во Дворце детей и молодежи «Орион» прошел творческий конкурс для детей-инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие 150 ребят с особенностями психофизического развития. На суд жюри и зрителей они представили свои скульптурные композиции, вышитые иконы и расписные картины. Продемонстрировали и творческие номера. Это вокальные, инструментальные и хореографические выступления, театральные и юмористические сценки.

Елена Серединская, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района:

Участниками являются дети с особенностями психофизического развития. От младшего школьного возраста до старшего школьного возраста. То есть те, которые обучаются в интегрированных классах. И это вплоть до 9-х классов. Поэтому мы видим разного плана выполненные работы.

Светлана Пинчук:

Мы очень довольны, ходим в ЦКРОиР Заводского района. Очень нравятся педагоги, потому что они с душой относятся к нашим детям. Они их любят, видно.