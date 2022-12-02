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Лукашенко одобрил выделение более 130 млн рублей на поддержку бюджетников

02 декабря 2022 14:15
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Новости Беларуси. Работники бюджетной сферы получат финансовую поддержку. Александр Лукашенко одобрил выделение более 130 миллионов рублей на эти цели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства из резервного фонда Президента будут направлены областям и отдельным организациям, финансируемым из республиканского бюджета.

В нынешнем году правительство на основании подходов, одобренных главой государства, приняло ряд решений по повышению оплаты труда бюджетников. Речь о планомерном увеличении размеров базовой ставки, трансформации «ковидных доплат» в надбавки за работу в сфере здравоохранения, дополнительные стимулирующие выплаты учителям и преподавателям, воспитателям и няням в детских садах, работникам сферы социального обслуживания и культуры.

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# Государственный бюджет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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