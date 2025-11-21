Коммунальные службы Минской области готовы к холодному сезону. Зимой на дорогах Минской области будет задействовано более 470 единиц спецтехники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Во всеоружии и работники ЖКХ Копыльского района. На линейке десятки единиц проверенных и отремонтированных машин. Дорожную обстановку круглосуточно мониторит дежурный мастер, который оперативно направляет машины для обработки и очистки. Также в зависимости от погодных условий в городе будет осуществляться подсыпка дорог песко-соляной смесью.

Александр Русакович, начальник автотранспортного участка КУП «Копыльский ЖКХ»:

На данный момент у нас заготовлено 550 тонн смеси для посыпки дорог города Копыль и нашего района. До конца месяца мы планируем заготовить еще плюс 200 тонн. То есть в общей сложности у нас получится 750 тонн. Задействована техника (10 единиц), водители.

На балансе коммунальных служб Копыльского района – свыше 340 км дорог. Все участки будут комплексно обслуживаться в зимний период.