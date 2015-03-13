Организаторы «Мотофристайла» в Минске не возвращают деньги за несостоявшееся шоу

Что такое шоу-бизнес? Это когда человек из кожи лезет, чтобы стать известным, а потом всю жизнь прячется от фанатов. Кто и почему прячется от героев этого сюжета, фанатично верующих в справедливость, вы узнаете в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.

Рев мотора, всплеск эмоций, невероятный адреналин. Этого шоу ждали и готовились к нему заранее. Наиболее фанатичные граждане скупали билеты пачками еще за несколько месяцев до начала мероприятия.

Анастасия Андриевская:

Мы в конце октября купили билеты на мероприятие «Мотофристайл». Одновременно с этим я в социальной сети нашла группу события этого, там следила за мероприятием, как все движется, кто будет выступать и так далее.

Многие ехали из других городов, дабы воочию насладиться невероятными трюками мотоциклистов. Организаторы, агентство «Успех шоу», в свою очередь, обещали незабываемое зрелище. И действительно, не обманули. Купившие билеты, уже никогда не забудут те эмоции и адреналин, когда узнали, что мероприятие не состоится.

Анастасия Андриевская:

Где-то 17 декабря обнаружила, что мероприятие отменяется. Если бы не следила за новостями в социальной сети, то, может быть, приехала 20 декабря в «Чижовку-Арену» и поняла, что ничего нет, мероприятие отменено.

После того, как первые гневные эмоции прошли, зрители вспомнили о насущном и решили вернуть деньги за несостоявшееся мероприятие. Правда, неожиданно стали участниками еще одного шоу, ведь организаторы, отключив телефоны, скрылись в неизвестном направлении. Можно сказать, по-английски.

Анастасия Андриевская:

Нашли, что они зарегистрировались в сентябре 2014 года, в связи с этим возникло много вопросов. Позвонили организаторам, организаторы по этим телефонам не отвечают, на юридическом адресе их нет, причем сказали, что их давно нет, как месяц они скрываются. Получается, деньги нам никто не вернул и возвращать, судя по всему, не собирается.

Жертвами «предпринимательского фристайла» стали более 2,5 тысяч человек.

Анастасия Андриевская:

Мы брали практически последние билеты, 160 тысяч один билет. В принципе, как я читала информацию, многие покупали и по 10 билетов, то есть там билеты и по миллиону стояли. Сам факт, неприятно, что такое может произойти. То есть, грубо говоря, может любой устроить «шоу», всех кинуть и уехать безнаказанно.

В сентябре 2014 года мы рассказывали, как некое агентство «Парус У» точно также недобросовестно поступило с людьми, перегородив им путь занавесом к спектаклю «Троя». Сколько еще безнаказанно будут наживаться подобные фирмы на незащищенных зрителях — неизвестно. Но известно, что спасение обманутых — дело рук самих обманутых.

Павел Колтунович, адвокат:

Если есть подозрения, что деятельность является способом совершения хищения, то есть мошенничества, тогда мы рекомендуем обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении мошеннических действий.

Рекомендуем делать это коллективно. Если не получается коллективно, тогда в индивидуальном порядке по месту жительства.

Как ни странно, но в этой ситуации, помимо обманутых зрителей, есть еще одна пострадавшая сторона — фирма, которая распространяла билеты. Ведь не найдя отклика со стороны организаторов, обманутые люди бросились спасать свои деньги к распространителям — известной компании «Тикетпро».

Ольга Ляхович, ведущий юрисконсульт ООО «Тикетпро»:

Где-то около 100 заявлений есть. Мы, в свою очередь, регистрируем все претензии, отвечаем вовремя, в сроки предусмотренные действующим законодательством.

От гневных возгласов недовольных зрителей покраснел даже телефон. Еще бы! Более двух тысяч обманутых зрителей — это вам не шутки. Правда, судя по всему, аппарат пострадал зря, ведь распространители билетов свои обязательства перед зрителями выполнили.

Павел Колтунович, адвокат:

В данном случае «Тикетпро» — это лишь третье лицо в правоотношениях. «Тикетпро» отвечает за технические вопросы, связанные с билетами. А за организацию, за качество оказанных услуг, отвечает в первую очередь организатор.

Стоит отметить, что свою аферу организаторы провернули так, что ни у кого даже на секунду не закралось сомнений о возможном мошенничестве. Ведь организация «Успех шоу» успешно прошла все возможные этапы проверки документов.

Ольга Ляхович, ведущий юрисконсульт ООО «Тикетпро»:

Они принесли весь пакет документов, удостоверяющий, что они прошли регистрацию в установленном законодательством порядке, свидетельство о государственной регистрации представили, также они принесли договор аренды с «Чижовкой-Ареной», принесли исходящее письмо гарантийное, из которого усматривалось то, что они уведомили Мингорисполком, что это спортивное мероприятие, для которого не требуется получение гастрольного удостоверения.

Теперь, когда шлемы сняты, и понятно, кто есть кто, распространители билетов, в свою очередь, делают все возможное, чтобы организаторы не остались безнаказанными. Ведь неизвестно, сколько еще времени и сил придется потратить руководству «Тикетпро», дабы восстановить несправедливо подмоченную репутацию.

Нам стало известно, что против неуловимых организаторов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 «Мошенничество в особо крупном размере». Теперь пострадавшим остается только надеяться и ждать, что виноватых найдут, а деньги будут возвращены. О развитии этой истории мы обязательно расскажем в одном из последующих выпусков.

Вот уж действительно, в этом мире никогда точно не знаешь, где обман, а где коммерция. А ведь разница существенная: от трех до 10 лет с конфискацией.