Сфинкс – кошка-шок: чем она покоряет людей и с кем всегда готова дружить

Сфинкс. Это слово обладает магией. Оно вызывает ассоциации. Это пирамида, пески, мистика Древнего Египта. А что же такое кошка сфинкс? Это тоже магия, окутанная множеством тайн и легенд.

Наталья Федорченко, заводчика донских сфинксов:

Впервые я увидела их где-то, наверное, в году 2003 по телевизору и влюбилась в них с первого взгляда. Потом начала искать информацию в Интернете, по разным источникам, где можно приобрести такое чудо.

Прекрасно много не бывает. И в 2008 году Наталья решила серьезно заняться разведением этих необычных животных.

Одно из замечательных качеств породы – это то, что сфинкса могут содержать люди, страдающие от аллергии на шерсть.

Но на этом достоинства таких кошек не заканчиваются.

Наталья Федорченко, заводчика донских сфинксов:

Конечно, ее внешний вид завораживает, очень грациозные, бесшерстные. Я бы сказала, что, приобретая сфинкса, вы приобретете друга на всю жизнь. Это не кошка на подушке. Если звонок в дверь, они бегут встречать как собаки, провожают, виляют хвостиками, пьют с вами кофе. В общем, это полноправный член семьи. И этим они, конечно, покоряют ваше сердце.

В мире существуют три породы кошек сфинксов: канадский сфинкс, донской сфинкс и петербуржский сфинкс.

Правда, только настоящие ценители породы знают различия между ними.

Наталья Федорченко, заводчика донских сфинксов:

У нас представитель донского сфинкса. В чем отличия этой породы? Они самые оптимальные, я бы сказала, в том плане, что если сравнивать их между собой, петербуржские – такие очень говорливые кошки. Они все время навязчивые и очень разговорчивые. Это сразу отметалось, это не для нашей семьи. В принципе, все равно эту породу объединяет то, что они, я бы сказала, скорее собака, нежели кот. И очень интеллектуально развитые.

Сфинкс – это кошка-шок, который бывает очень приятным. Первый шок – это когда вы впервые видите сфинкса. Никто не остается равнодушным при виде этого удивительного существа. А второй шок – это прикосновение. Кто рискнет взять его на руки, уже никогда не выпустит. Третий шок – это магия личности сфинкса.

Наталья Федорченко, заводчика донских сфинксов:

Многие не понимают, собака это или кот, что это вообще за существо такое. У некоторых брезгливость сразу, что это крыса какая-то. Потом они покоряются. Конечно, есть люди, которые не приемлют эту породу. Надо понимать, что эта порода не для всех людей.

Удивительные и загадочные коты без шерсти существуют давным давно, а вовсе не являются модными новинками. Аристократы породы – животные не для всех. Они становятся верными друзьями для тех, кто умеет ценить настоящую преданность, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.