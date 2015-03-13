Жалоба на «Евросеть»: женщина уверяет, что продавец сломал ей телефон

Достоверно установлено, что в течение трех дней после смерти волосы и ногти продолжают расти, вот количество мобильных звонков резко сокращается. У героини этого сюжета звонков стало меньше. К счастью, по иной причине.

Минчанка Галина Тарасик ровно месяц назад стала обладательницей нового мобильного телефона. И, как любая женщина, мечтала, что покупка будет радовать ее долго. Поэтому решила купить для мобильного телефона чехол. Для чего и зашла в известный столичный салон «Евросеть» по адресу Кирова, 3.

Галина Тарасик:

Книгу-чехол я хотела, чтобы защитить экран от повреждений. И в тот злополучный день, 21 января этого года, я зашла на Кирова, 3. Он взял в руки телефон и говорит: Я вообще в первый раз вижу такую модель. Начал снимать крышку. Он нажимал, и оно всё поехало.

Увы, но то, что жизнь, точнее, дисплей телефона дал трещину, Галина Владимировна заметила, только вернувшись домой. Утром женщина поспешила в салон. Она была уверена, что это именно продавец переусердствовал и так надавил на дисплей, что сломал его.

Молодой человек с недоумением и невинными глазами воспринял претензии Галины Тарасик не так, как она ожидала.

Галина Владимировна, понимая, что продавец будет держаться, как партизан на допросе, потребовала у руководства салона предоставить ей запись с камеры видеонаблюдения, которая есть в зале салона. Мол, тогда будет легко установить истину. Увы, в видеозаписи администрация салона отказала. Однако и это не остановило пенсионерку.

Галина Тарасик:

Я позвонила в Общество по защите прав потребителей. Мне посоветовали обратиться в милицию.

Что Галина Владимировна и сделала. Кроме того, женщина по совету юристов Общества по защите прав потребителей написала письменную претензию в адрес руководства магазина с просьбой разобраться в ситуации.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В случае, если потребительница получает письменный отказ, если она считает, что всё-таки её права нарушены, и виновен в данном случае либо мастер, либо приёмщик, либо продавец, кто там разобрал этот телефон, значит, она имеет право обратиться в суд.

«Евросеть» Декрет президента Республики Беларусь №2 «О совершенствовании работы с населением» нарушать не стал. Ровно через 15 дней Галина Владимировна получила письменный ответ. Последний огорчил. Ибо сообщал, что качество видео с камеры наблюдения, не позволяет подтвердить, что именно сотрудник салона повредил дисплей телефона. А посему для возмещения ущерба нет оснований!

Михаил Шкурдюк, адвокат:

Остаётся единственный законный путь — обращение в суд. Она может вызвать в качестве свидетеля данного работника, который в суде будет предупреждён об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, соответственно, будут представлены материалы милиции.

Кто знает, а вдруг перед суровым лицом Фемиды продавец, если он, конечно, виноват, расколется и признается во всем. И тогда у Галины Владимировны появится шанс.

Ирина Коноплицкая, юрист:

Если же будет установлено, что данный аппарат не подлежит ремонту, мало ли что там испорчено, значит, вещь утрачена, то она имеет право в данном случае требовать двукратную стоимость утраченной вещи.

Кстати, на предложение как-то прокомментировать ситуацию, администрация салона ответила категорическим отказом. Что-то подсказывает, что такое поведение вызвано не только природной скромностью. Вообще, не зря говорят: проверяйте деньги, в нашем случае, товар, не отходя от кассы. Галина Владимировна этой истиной пренебрегла, и теперь, похоже, ее семейная касса понесла потери.