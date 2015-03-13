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Институт благородных девиц и воспитание мужественности. Плюсы и минусы раздельного образования в Беларуси

13 марта 2015 09:20
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Споры о раздельном образовании в нашей стране ведутся уже давно. Одни говорят, что такая задумка только во благо, другие же видят в ней вред.

Где истина? И как найти ту самую золотую середину? Раздельное обучение - пережиток прошлого, или хорошая идея будущего? Взвесим все «за» и «против».

Говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Еще в 18 веке применялась практика отдельного женского воспитания. Во времена Великой Отечественной войны - мальчики и девочки также обучались порознь. Что же касается нашего века и нашей страны, то женская гимназия в Жодино – это пожалуй единственное учреждение, вход в которое разрешен только девушкам. Так сказать, «Институт благородных девиц»

Помимо стандартных школьных предметов, девочкам преподают уроки этикета, хореографии и вокала. Ученицы гимназии являются постоянными участницами различных конкурсов и мероприятий.

Похожая ситуация и в одном из столичных кадетских училищ, где мужественность и отвагу преподают только сильному полу. Военный устав, строевой шаг, закалка характера, одним словом - женственности здесь места нет.

Стоит помнить, что к процессу обучения детей каждый родитель должен подходить обдуманно и осознанно. И какой бы тип просвещения вы бы ни выбрали своему ребенку, помните: азы воспитания закладываются именно в семье.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Образование # Ольга Горбатенко # Людмила Толмачёва # Екатерина Синявская # Евгений Савенок # Карина Ковалёва # Антон Хацкевич

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