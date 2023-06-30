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Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника

30 июня 2023 19:58
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Сегодня все больше людей прибегают к ДНК-тестам. Как правило, это тесты на отцовство или определение других родственников. Однако исследования ДНК позволяют ответить на более широкий спектр вопросов. Благодаря достижениям в изучении генома и генов живых организмов каждый человек может получить свой генетический паспорт – генетическую расшифровку организма. Ожидается, что в недалеком будущем генетический паспорт вообще станет чем-то совершенно обычным, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-1

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии:
Мы даем так называемые генетические паспорта это один из брендов нашего института. Сегодня мы выдаем такие генетические паспорта по более чем 20 различным заболеваниям. Это в основном мультифакторные заболевания сердечно-сосудистая патология, диабет, остеопороз. Одно из самых популярных направлений это генетическая предрасположенность к невынашиванию беременности.

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-4

В 2022 году завершилось выполнение программы Союзного государства «ДНК-идентификация». Одна из основных ее задач – решить вопросы криминалистики. Результаты тандема белорусских и российских генетиков впечатляют. Достаточно капли крови – и перед нами фотопортрет человека. Цвет глаз и его оттенок, возраст, психическое состояние и даже информация, откуда человек родом. 

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-7

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии:
Наши академики, Александр Владимирович Кильчевский от белорусской стороны и Янковский Николай Казимирович с российской стороны, решили сделать такую союзную программу, где мы бы разрабатывали технологии, методики для криминалистики.

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-10

Если ранее для того, чтобы идентифицировать человека, требовались образцы для сравнения, то новые технологии позволяют по одному образцу создавать коллективные портреты популяции по этно-географическому происхождению. То есть, имея образец с места происшествия, можно установить региональное происхождение человека.

Ирма Моссэ:
Наверное, все помнят теракт в Домодедово, когда погибло много народа, и именно генетики из Института общей генетики очень быстро по биологическим остаткам, которые там были, определили, что это чеченец и из какого даже региона. Очень быстро нашли их, его заказчиков и соисполнителей, то есть этот теракт был очень быстро раскрыт именно благодаря генетикам.

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-13

У генетиков есть ответы и на более сложные вопросы: совершал ли человек преступление в состоянии аффекта или тщательно продумывал каждый шаг. Чтобы установить это, раньше надо было проводить множество криминалистических и психологических экспертиз, а сегодня ДНК-анализ позволяет сделать все быстро и с высокой достоверностью.

Ирма Моссэ:
Можно определить возраст человека, что имеет тоже очень больше значение. Конечно, с интервалом где-то 2-4 года может быть погрешность. Можно определить и цвет глаз, и цвет волос, и телосложение, и цвет кожи и так далее. Это уже для криминалистов, для раскрытия преступления хорошая информация, которая помогает сузить круг подозреваемых.

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-16

Наталья Чакова, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики животных Института генетики и цитологии:
Если мы выявим мутацию в биологическом следе, то можем определить этническое происхождение жертвы или же преступника.

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-19

Особенно важна ДНК-идентификация при массовых катастрофах, терактах, природных бедствиях, а также в раскрытии преступлений, совершаемых рецидивистами. Однако и в обычной мирной жизни ее значение немаловажно. Кто мы и откуда берут начало наши корни? Люди все чаще и чаще задают себе этот вопрос, ведь XXI век – это век постоянных изменений в многонациональном мире. И зачастую многие не знают своих предков. А анализ ДНК все больше набирает популярность в выявлении генетических корней человека. 

Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника-22

Ирма Моссэ:
Конечно, у каждой нации есть особенности. Другое дело, что есть более различающиеся этнические группы. Конечно, легче отличить чеченцев, татар, чем русского от белоруса практически невозможно. То есть у них тоже есть гаплогруппы, по которым определяют национальность, но можно сказать, что он славянин. А вот белорус они или россиянин, это уже трудно сказать.

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# Наука # общество # Павел Морозик # Ирма Моссэ # Наталья Чакова # Фотофакт

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