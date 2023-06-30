Организатора теракта в Домодедово нашли благодаря генетикам. Рассказываем, как вычислили преступника

Сегодня все больше людей прибегают к ДНК-тестам. Как правило, это тесты на отцовство или определение других родственников. Однако исследования ДНК позволяют ответить на более широкий спектр вопросов. Благодаря достижениям в изучении генома и генов живых организмов каждый человек может получить свой генетический паспорт – генетическую расшифровку организма. Ожидается, что в недалеком будущем генетический паспорт вообще станет чем-то совершенно обычным, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии:

Мы даем так называемые генетические паспорта – это один из брендов нашего института. Сегодня мы выдаем такие генетические паспорта по более чем 20 различным заболеваниям. Это в основном мультифакторные заболевания – сердечно-сосудистая патология, диабет, остеопороз. Одно из самых популярных направлений – это генетическая предрасположенность к невынашиванию беременности.

В 2022 году завершилось выполнение программы Союзного государства «ДНК-идентификация». Одна из основных ее задач – решить вопросы криминалистики. Результаты тандема белорусских и российских генетиков впечатляют. Достаточно капли крови – и перед нами фотопортрет человека. Цвет глаз и его оттенок, возраст, психическое состояние и даже информация, откуда человек родом.

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии:

Наши академики, Александр Владимирович Кильчевский от белорусской стороны и Янковский Николай Казимирович с российской стороны, решили сделать такую союзную программу, где мы бы разрабатывали технологии, методики для криминалистики.

Если ранее для того, чтобы идентифицировать человека, требовались образцы для сравнения, то новые технологии позволяют по одному образцу создавать коллективные портреты популяции по этно-географическому происхождению. То есть, имея образец с места происшествия, можно установить региональное происхождение человека. Ирма Моссэ:

Наверное, все помнят теракт в Домодедово, когда погибло много народа, и именно генетики из Института общей генетики очень быстро по биологическим остаткам, которые там были, определили, что это чеченец и из какого даже региона. Очень быстро нашли их, его заказчиков и соисполнителей, то есть этот теракт был очень быстро раскрыт именно благодаря генетикам.

У генетиков есть ответы и на более сложные вопросы: совершал ли человек преступление в состоянии аффекта или тщательно продумывал каждый шаг. Чтобы установить это, раньше надо было проводить множество криминалистических и психологических экспертиз, а сегодня ДНК-анализ позволяет сделать все быстро и с высокой достоверностью. Ирма Моссэ:

Можно определить возраст человека, что имеет тоже очень больше значение. Конечно, с интервалом где-то 2-4 года может быть погрешность. Можно определить и цвет глаз, и цвет волос, и телосложение, и цвет кожи и так далее. Это уже для криминалистов, для раскрытия преступления хорошая информация, которая помогает сузить круг подозреваемых.

Наталья Чакова, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики животных Института генетики и цитологии:

Если мы выявим мутацию в биологическом следе, то можем определить этническое происхождение жертвы или же преступника.