Учёные несколько раз пытались создать идеального человека. Вот самые громкие исторические факты

ДНК для большинства из нас представляет глубокую тайну, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Мы слышим это слово, вроде бы понимаем его значение, но даже не представляем себе, насколько это сложная молекула и зачем она, собственно, нужна.

Ведущие мировые исследовательские центры и университеты инвестируют значительные ресурсы в разработку генетических технологий. Одно за другим громкие научные открытия будоражат наши умы: клонирование животных, редактирование ДНК и дети из пробирки. Некоторое время назад мир потрясла новость о том, что китайским ученым впервые удалось исправить мутацию в гене человеческого эмбриона. Попросту говоря, отредактировать его. Сегодня ЭКО – вполне рутинная медицинская процедура. А ведь каких-то полвека назад идея получать детей из пробирки многим казалась неприемлемой, а на ЭКО решались единицы.

Анна Яцкив, старший научный сотрудник лаборатории молекулярных основ стабильности генома Института генетики и цитологии:

Обычно проводится анализ на то, насколько эмбрион здоровый, насколько в нем нет мутаций, чтобы в принципе он смог развиться. Проверяют эмбрионы на трисомию, то есть там не только синдром Дауна, но есть и ряд других заболеваний, где количество хромосом отличается. Обычно их не используют, но по желанию женщины, естественно, если человек готов и хочет выносить ребенка, несмотря на существующие риски, то оно используется.

В 2018 году китайский профессор Хэ Цзянькуй совершил настоящую революцию в биологии и медицине, проведя успешный эксперимент по созданию первых в истории генетически модифицированных детей. Однако в отличие от большинства других революционных научных экспериментов, этот проводился в тайне.

Научный мир был ошарашен! Ученый внес в геном эмбриона ген устойчивости к ВИЧ по запросу родителей. Редактирование удалось, но вскоре выяснилось, что такая мутация уменьшает срок жизни человека. Ученый был осужден, но в апреле 2022 года Китай потрясла очередная громкая новость: из тюрьмы досрочно вышел ученый, ставивший эксперименты на людях. Теперь молодой генетик собирается вывести новый вид человека.

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии:

В принципе, это возможно. Возможно с научной точки зрения, но очень сложно с этической точки зрения. Тут очень много вопросов этических встает.

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии:

Я бы не вмешивалась ни в генетические коды, ни во что такое, потому что у медали есть всегда две стороны. У любого явления есть две стороны. Тот же нож: этим ножом можно нарезать хлеб, можно пойти убить человека. Поэтому все эти технологии тоже имеют две стороны. Это можно использовать для лечения супертяжелых заболеваний, а можно использовать как евгенику для каких-то очень богатых людей, которые хотят жить вечно, управлять всем. Тут уже и философия примешивается, и этика.