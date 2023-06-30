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Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?

30 июня 2023 19:56
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Характер, психика и интеллект человека – это полигенные признаки. Развитие методов молекулярной биологии заставило ученых отказаться от предположения, что существует какой-либо один «ген агрессии», «доброты» или «ген гениальности». А позже все признали, что человеческое поведение обусловлено огромным количеством вариаций в огромном количестве генов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-1

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии:
Есть признаки, которые моногенные, то есть их проявление зависит от одного гена, а есть полигенные признаки, которые определяются как наследственностью, так и факторами внешней среды, поэтому, если взять тот же самый талант, он частично продетерминирован генетически.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-4

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии:
Если вы увидите информацию о том, что открыли ген интеллекта, или ген абсолютного слуха, или еще что-то такое, на самом деле это окажется профанацией, потому что все наши черты характера очень-очень сложные. Поэтому предположить, что это будет контролироваться всего одним геном, это, с моей точки зрения, безумие.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-7

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии:
В любом случае в контексте я не могу придумать, что может делать один ген. Сейчас с помощью этого высокопроизводительного секвенирования можно определять сразу тысячи генов. И как раз в том-то и дело, что даже за медицинские аспекты, за спорт нигде нет, чтобы один ген был бы решающим. Такого нет.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-10

Интеллект – это заслуга природы наследственности или все-таки приобретенные умения и навыки? Ученые не первое десятилетие спорят на эту тему. Сложность этого вопроса еще и в том, что оценить интеллект не так-то просто. А выяснить, какие способности нам достались от родителей и какие исключительно заслуга нашего упорства, кажется нереальным.

Елена Гузенко:
В 80-х годах прошлого века было такое исследование, когда попытались установить генетические особенности, связанные с математическими способностями. И проводили исследования на подростках, приблизительно 13-летнего возраста, и в исследовании участвовали практики 15 тысяч человек, то есть это достаточно значимая выборка. И когда провели исследование, то сделали вывод, что математические способности связаны с полом, поскольку мальчики показали больший уровень этой математической способности, чем девочки.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-13

Результаты исследования были опубликованы и утекли в широкий доступ. Это привело к негативной реакции со стороны научной общественности. Возник вопрос о корректности проведения данного эксперимента.

Елена Гузенко:
Оказалось, что все эти дети были в разных условиях среды, поэтому исключить влияние условий среды на математические способности было невозможно. Результаты были признаны ошибочными, и эти математические способности никак не связаны с генетикой пола.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-16

Важно отметить, что на интеллектуальные способности влияет не только наследственность, но и достаток семьи, качество образования, воспитание, окружающая среда и собственная мотивация. Стать образованным человеком, имея лишь «хорошую генетику», не получится. Для этого важна начитанность, широкий кругозор. По сути, гены – это только основа.

Ирма Моссэ:
Говорят же, что в каждом из нас погибают невыявленные таланты. Это очень хорошо, если человек занимается именно тем, к чему у него есть способности. Нам же всегда приятно делать то, что нам легко дается. А легко дается нам то, к чему у нас есть гены, врожденные способности. Но, к сожалению, не всегда получается эти способности реализовать.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-19

Талант – это сложная структура из набора навыков и вложенного труда. Наследственность не может гарантировать определенных результатов в какой-либо деятельности. Но наличие генетической предрасположенности дает человеку преимущество. Например, в Китае генетика способностей стала обязательной частью спортивной карьеры – каждый, кто хочет заняться спортом, должен пройти тест ДНК на способности и таланты.

Павел Морозик:
Проанализировали более 30 сборных национальных команд Республики Беларусь по разным видам спорта. И, соответственно, для каждого вида спорта определяем варианты генов, которые предрасполагают к тому либо иному признаку, то есть если для спортсменов циклических видов спорта, то здесь выносливость, сила, если это для боксеров, то для них сила, прочность костей.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-22

Разнообразие человеческих умений – это и проблема, и перспектива развития ДНК-тестирования. Исследования в области взаимодействия генов и их влияния на способности человека не прекращаются ни на минуту. Уже сегодня, сделав ДНК-тест ребенка, вы можете узнать, что он больше предрасположен к силовым нагрузкам, в то время как вы планировали отдать его в легкую атлетику. Также тестирование помогает легко выявлять детские таланты.

Ирма Моссэ:
Если сразу определить к чему у ребенка склонности, то не надо заставлять его, предположим, ходить в хоккейную секцию, в которой у него ничего не получается, а папа хочет, чтобы он стал хоккеистом. Говорят: ты ленишься, заставляют этого ребенка, а у него не получается, потому что нет у него способностей. А он, может быть, был бы певцом прекрасным.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-25

Доказано, что геном человека по количеству генов мало отличается от геномов других живых существ. Но в отличие от животных, поведение человека зависит не только от влияния каких-то определенных генов и внешней среды. Человек в состоянии изменять себя сам, и генетика поведения всегда будет научным анализом вероятности, а не гарантированным предсказанием будущего.

Ирма Моссэ:
Можно иметь гены таланта, но если они не развиваются… Например, человек мог бы стать олимпийским чемпионом по плаванию, но он в горах где-то родился, жил и вообще нигде никогда не плавал. У него это пропадет. Или он мог бы быть музыкантом. Но, кстати, многие самоучки, все равно этот талант пробивается, даже если его не учили, он все равно как-то где-то чему-то научится. Но не все. А кому-то приходится тяжело работать, содержать семью даже с детства, и ему не до музыки.

Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?-28

«Не из каждого дерева можно выточить Меркурия», говорил Пифагор. Верно и обратное утверждение: даже самые уникальные гены могут просто зачахнуть, если человек попадает в неадекватную среду. Ученые настаивают: у каждого из нас присутствуют гены какой-нибудь одаренности.

Павел Морозик:
Так, чтобы никаких склонностей не было, такого практически невозможно. Если взять тот же самый полиморфный вариант гена ACE, это самый первый изученный ген в аспекте предрасположенности к спортивным достижениям, то один его вариант предрасполагает к выносливости, то есть на более длительные дистанции бег, альтернативный вариант уже к силе, то есть на более такие короткие дистанции, если мы рассматриваем бег. В любом случае, если не к одному, то к другому всегда может быть предрасположенным.

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# Ученые # общество # Павел Морозик # Елена Гузенко # Ирма Моссэ # Фотофакт

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