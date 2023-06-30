Гены влияют на способности человека! Как определить склонность ребёнка к разным занятиям?

Характер, психика и интеллект человека – это полигенные признаки. Развитие методов молекулярной биологии заставило ученых отказаться от предположения, что существует какой-либо один «ген агрессии», «доброты» или «ген гениальности». А позже все признали, что человеческое поведение обусловлено огромным количеством вариаций в огромном количестве генов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии:

Есть признаки, которые моногенные, то есть их проявление зависит от одного гена, а есть полигенные признаки, которые определяются как наследственностью, так и факторами внешней среды, поэтому, если взять тот же самый талант, он частично продетерминирован генетически.

Елена Гузенко, заместитель директора по научной и инновационной работе Института генетики и цитологии:

Если вы увидите информацию о том, что открыли ген интеллекта, или ген абсолютного слуха, или еще что-то такое, на самом деле это окажется профанацией, потому что все наши черты характера очень-очень сложные. Поэтому предположить, что это будет контролироваться всего одним геном, это, с моей точки зрения, безумие.

Ирма Моссэ, главный научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии:

В любом случае в контексте я не могу придумать, что может делать один ген. Сейчас с помощью этого высокопроизводительного секвенирования можно определять сразу тысячи генов. И как раз в том-то и дело, что даже за медицинские аспекты, за спорт нигде нет, чтобы один ген был бы решающим. Такого нет.

Интеллект – это заслуга природы наследственности или все-таки приобретенные умения и навыки? Ученые не первое десятилетие спорят на эту тему. Сложность этого вопроса еще и в том, что оценить интеллект не так-то просто. А выяснить, какие способности нам достались от родителей и какие исключительно заслуга нашего упорства, кажется нереальным. Елена Гузенко:

В 80-х годах прошлого века было такое исследование, когда попытались установить генетические особенности, связанные с математическими способностями. И проводили исследования на подростках, приблизительно 13-летнего возраста, и в исследовании участвовали практики 15 тысяч человек, то есть это достаточно значимая выборка. И когда провели исследование, то сделали вывод, что математические способности связаны с полом, поскольку мальчики показали больший уровень этой математической способности, чем девочки.

Результаты исследования были опубликованы и утекли в широкий доступ. Это привело к негативной реакции со стороны научной общественности. Возник вопрос о корректности проведения данного эксперимента. Елена Гузенко:

Оказалось, что все эти дети были в разных условиях среды, поэтому исключить влияние условий среды на математические способности было невозможно. Результаты были признаны ошибочными, и эти математические способности никак не связаны с генетикой пола.

Важно отметить, что на интеллектуальные способности влияет не только наследственность, но и достаток семьи, качество образования, воспитание, окружающая среда и собственная мотивация. Стать образованным человеком, имея лишь «хорошую генетику», не получится. Для этого важна начитанность, широкий кругозор. По сути, гены – это только основа. Ирма Моссэ:

Говорят же, что в каждом из нас погибают невыявленные таланты. Это очень хорошо, если человек занимается именно тем, к чему у него есть способности. Нам же всегда приятно делать то, что нам легко дается. А легко дается нам то, к чему у нас есть гены, врожденные способности. Но, к сожалению, не всегда получается эти способности реализовать.

Талант – это сложная структура из набора навыков и вложенного труда. Наследственность не может гарантировать определенных результатов в какой-либо деятельности. Но наличие генетической предрасположенности дает человеку преимущество. Например, в Китае генетика способностей стала обязательной частью спортивной карьеры – каждый, кто хочет заняться спортом, должен пройти тест ДНК на способности и таланты. Павел Морозик:

Проанализировали более 30 сборных национальных команд Республики Беларусь по разным видам спорта. И, соответственно, для каждого вида спорта определяем варианты генов, которые предрасполагают к тому либо иному признаку, то есть если для спортсменов циклических видов спорта, то здесь выносливость, сила, если это для боксеров, то для них сила, прочность костей.

Разнообразие человеческих умений – это и проблема, и перспектива развития ДНК-тестирования. Исследования в области взаимодействия генов и их влияния на способности человека не прекращаются ни на минуту. Уже сегодня, сделав ДНК-тест ребенка, вы можете узнать, что он больше предрасположен к силовым нагрузкам, в то время как вы планировали отдать его в легкую атлетику. Также тестирование помогает легко выявлять детские таланты. Ирма Моссэ:

Если сразу определить к чему у ребенка склонности, то не надо заставлять его, предположим, ходить в хоккейную секцию, в которой у него ничего не получается, а папа хочет, чтобы он стал хоккеистом. Говорят: ты ленишься, заставляют этого ребенка, а у него не получается, потому что нет у него способностей. А он, может быть, был бы певцом прекрасным.

Доказано, что геном человека по количеству генов мало отличается от геномов других живых существ. Но в отличие от животных, поведение человека зависит не только от влияния каких-то определенных генов и внешней среды. Человек в состоянии изменять себя сам, и генетика поведения всегда будет научным анализом вероятности, а не гарантированным предсказанием будущего. Ирма Моссэ:

Можно иметь гены таланта, но если они не развиваются… Например, человек мог бы стать олимпийским чемпионом по плаванию, но он в горах где-то родился, жил и вообще нигде никогда не плавал. У него это пропадет. Или он мог бы быть музыкантом. Но, кстати, многие самоучки, все равно этот талант пробивается, даже если его не учили, он все равно как-то где-то чему-то научится. Но не все. А кому-то приходится тяжело работать, содержать семью даже с детства, и ему не до музыки.