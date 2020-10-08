Ордены Матери получат 48 жительниц Минской области

Орденом Матери награждают тех, кто родил и воспитывает пятерых и более детей. В 2020 году его вручат жительницам 18 районов области. Больше всего многодетных мам, представленных к награде, живут в Борисовском, Червенском и Молодечненском районах.

Торжества пройдут в День матери – 14 октября.