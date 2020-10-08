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Ордены Матери получат 48 жительниц Минской области

08 октября 2020 14:53
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Новости Беларуси. Орденом Матери наградят 48 жительниц Минской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Всего в списке 240 женщин.

Ордены Матери получат 48 жительниц Минской области-1

Орденом Матери награждают тех, кто родил и воспитывает пятерых и более детей. В 2020 году его вручат жительницам 18 районов области. Больше всего многодетных мам, представленных к награде, живут в Борисовском, Червенском и Молодечненском районах.

Торжества пройдут в День матери – 14 октября.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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