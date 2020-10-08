Ордены Матери получат 48 жительниц Минской области

Новости Беларуси. Орденом Матери наградят 48 жительниц Минской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в списке 240 женщин.
Новости Беларуси. Орденом Матери наградят 48 жительниц Минской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего в списке 240 женщин.
Орденом Матери награждают тех, кто родил и воспитывает пятерых и более детей. В 2020 году его вручат жительницам 18 районов области. Больше всего многодетных мам, представленных к награде, живут в Борисовском, Червенском и Молодечненском районах.
Торжества пройдут в День матери – 14 октября.