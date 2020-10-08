«Все понимают, что за их плечами жёны, дети». В Гомельской области из запаса призваны более 100 военнообязанных

Из запаса призваны более 100 военнообязанных. Их обеспечили оружием и боеприпасами, экипировали средствами индивидуальной бронезащиты. Личный состав приступил к тренировкам. Военнослужащим предстоит вспомнить навыки в действиях при оружии, отработать задачи в составе подразделений.

Андрей Ершинов, начальник штаба районной территориальной обороны:

Сейчас выполняем мероприятия боевого слаживания. Сегодня у нас прошел первый день огневой подготовки, задачи выполнял штаб районной территориальной обороны и подразделения обеспечения штаба. С задачами личный состав справился успешно, цели занятий по огневой подготовке на сегодняшний день достигнуты. А завершительной фазой сбора будет командно-штабное учение.

Все с понимаем и с чувством ответственности отнеслись к данному сбору, потому что они прекрасно понимают, что за их плечами жены, дети, семьи, их кусок земли, на котором они живут, их район или улица, дом. Поэтому они относятся добросовестно. Очень многие военнослужащие, которые ранее проходили службу в Вооруженных Силах, показывают своим примером высокий уровень знаний в технике, вооружении, оказывают всяческую помощь и выполняют свои задачи по штатно-должностному предназначению военного времени.