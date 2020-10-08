Прямой эфир

«Все понимают, что за их плечами жёны, дети». В Гомельской области из запаса призваны более 100 военнообязанных

08 октября 2020 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под Мозырем формируют отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Продолжается комплексная проверка органов управления территориальной обороны Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все понимают, что за их плечами жёны, дети». В Гомельской области из запаса призваны более 100 военнообязанных-1

Из запаса призваны более 100 военнообязанных. Их обеспечили оружием и боеприпасами, экипировали средствами индивидуальной бронезащиты. Личный состав приступил к тренировкам. Военнослужащим предстоит вспомнить навыки в действиях при оружии, отработать задачи в составе подразделений.

«Все понимают, что за их плечами жёны, дети». В Гомельской области из запаса призваны более 100 военнообязанных-4

Андрей Ершинов, начальник штаба районной территориальной обороны:  
Сейчас выполняем мероприятия боевого слаживания. Сегодня у нас прошел первый день огневой подготовки, задачи выполнял штаб районной территориальной обороны и подразделения обеспечения штаба. С задачами личный состав справился успешно, цели занятий по огневой подготовке на сегодняшний день достигнуты. А завершительной фазой сбора будет командно-штабное учение.

Все с понимаем и с чувством ответственности отнеслись к данному сбору, потому что они прекрасно понимают, что за их плечами жены, дети, семьи, их кусок земли, на котором они живут, их район или улица, дом. Поэтому они относятся добросовестно. Очень многие военнослужащие, которые ранее проходили службу в Вооруженных Силах, показывают своим примером высокий уровень знаний в технике, вооружении, оказывают всяческую помощь и выполняют свои задачи по штатно-должностному предназначению военного времени.

«Все понимают, что за их плечами жёны, дети». В Гомельской области из запаса призваны более 100 военнообязанных-7

Завершающим этапом станет учение с силами территориальной обороны. Участники отработают задачи по охране и обороне объектов, борьбе с незаконными вооруженными формированиями и реализации силовых мер по обеспечению стабильной обстановки в районе.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Ершинов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование
08 октября 2020 11:50

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование

Дмитрий Пиневич: средств индивидуальной защиты сейчас на наших складах на полтора месяца беспрерывной работы
08 октября 2020 10:53

Дмитрий Пиневич: средств индивидуальной защиты сейчас на наших складах на полтора месяца беспрерывной работы

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира
08 октября 2020 10:34

Александр Лукашенко о коронавирусе: тот путь, который мы выбрали, бесценен для всего мира