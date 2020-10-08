МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование

Новости Беларуси. В два раза больше пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В два раза больше пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 5 000 раз пожарные выезжали на ликвидацию огня. Горят леса, торфяники, трава. Одна из причин увеличения числа возгораний – изменение климата. С каждым годом сезоны становятся теплее.
Чтобы быть готовыми к любым природным катаклизмам и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, МЧС Беларуси, а также ведомства Литвы и Латвии реализуют совместный проект «КлимаАдапт». Его официально запустили 8 октября. Инициатором стала белорусская сторона.
В формате видеоконференции стороны определили основные направления сотрудничества. Оно предусматривает обмен опытом и техническое оснащение служб. Известно, что в рамках проекта МЧС Беларуси закупит дополнительную технику и оборудование.
Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В рамках нашего проекта сумма средств – более 1 миллиона евро. Все средства будут соответственно использованы для приобретения техники. Эта техника повышенной проходимости, то, что будет использовано, наверное, для работы в труднодоступных местах, это аварийно-спасательное оборудование, которое позволит где-то в стесненных условиях, где-то в сложных, экстремальных выполнять те объемы аварийно-спасательных работ, которые необходимы.
Проект долгосрочный. Он рассчитан до конца 2021 года.