МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование

Новости Беларуси. В два раза больше пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 5 000 раз пожарные выезжали на ликвидацию огня. Горят леса, торфяники, трава. Одна из причин увеличения числа возгораний – изменение климата. С каждым годом сезоны становятся теплее.

Чтобы быть готовыми к любым природным катаклизмам и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, МЧС Беларуси, а также ведомства Литвы и Латвии реализуют совместный проект «КлимаАдапт». Его официально запустили 8 октября. Инициатором стала белорусская сторона.

В формате видеоконференции стороны определили основные направления сотрудничества. Оно предусматривает обмен опытом и техническое оснащение служб. Известно, что в рамках проекта МЧС Беларуси закупит дополнительную технику и оборудование.