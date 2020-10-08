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МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование

08 октября 2020 11:50
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Новости Беларуси. В два раза больше пожаров в экосистемах произошло в Беларуси с начала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование-1

Более 5 000 раз пожарные выезжали на ликвидацию огня. Горят леса, торфяники, трава. Одна из причин увеличения числа возгораний – изменение климата. С каждым годом сезоны становятся теплее.

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование-4

Чтобы быть готовыми к любым природным катаклизмам и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, МЧС Беларуси, а также ведомства Литвы и Латвии реализуют совместный проект «КлимаАдапт». Его официально запустили 8 октября. Инициатором стала белорусская сторона.

В формате видеоконференции стороны определили основные направления сотрудничества. Оно предусматривает обмен опытом и техническое оснащение служб. Известно, что в рамках проекта МЧС Беларуси закупит дополнительную технику и оборудование.

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Евросоюза технику и оборудование-7

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В рамках нашего проекта сумма средств более 1 миллиона евро. Все средства будут соответственно использованы для приобретения техники. Эта техника повышенной проходимости, то, что будет использовано, наверное, для работы в труднодоступных местах, это аварийно-спасательное оборудование, которое позволит где-то в стесненных условиях, где-то в сложных, экстремальных выполнять те объемы аварийно-спасательных работ, которые необходимы.

Проект долгосрочный. Он рассчитан до конца 2021 года. 

# МЧС Беларуси # общество # Александр Худолеев # Фотофакт

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