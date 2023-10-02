Запад устал от войны. Когда закончится конфликт в Украине? Рассказал Алексей Дзермант

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Сегодня хотел бы ответить на вопрос, который часто задают на встречах в трудовых коллективах, в соцсетях, в личных сообщениях. Сколько еще продлится конфликт в Украине и чем он закончится? Сложнее всего давать такие прогнозы, ситуация пока еще до конца не ясна, тем более еще далеко не развеялся туман войны. Но порассуждать о различных сценариях можно. Итак, мы все понимаем, что продолжение конфликта зависит от того, как и насколько Запад будет поддерживать Украину. А Запад будет поддерживать. Будет передавать дальнобойные ракеты, организует поставки самолетов F-16 и обучение пилотов, будет высылать украинских мужчин со своей территории, чтобы они попали на фронт. Нет ни одной причины, чтобы этого не делать. Почему? Западу, особенно США в целом это выгодно – воевать чужими руками, утилизировать устаревшую технику, перезапустить свой собственный ВПК на производство современных вооружений. Соединенные Штаты еще и полностью подчинили своей воле Европу.

Алексей Дзермант:

Война будет продолжаться до тех пор, пока в ней не наступит коренной перелом. Для того чтобы он наступил в благоприятную для нас сторону, Россия должна будет нанести Украине ряд чувствительных поражений, перейти от оборонительной к наступательной тактике, чтобы перехватить стратегическую инициативу. Но России для этого необходимо подготовиться, иметь достаточно вооружений и боеприпасов, подготовленных и мотивированных бойцов. И эта подготовка идет, Россия меняется, перестраивается на марше, пусть и не всегда теми темпами, какими бы нам хотелось. Все чаще звучат предположения о том, что мере увеличения потерь Украины и ослабевания ее военного потенциала в строй будут входить поляки и другие восточноевропейцы. Да они уже там в виде наемников и инструкторов, хотя еще относительно в небольшом количестве.

Алексей Дзермант:

Динамика присутствия иностранцев в этом конфликте будет прямо зависеть от того, где и каким будет перелом. Если Россия продемонстрирует успехи на фронте, то и количество желающих воевать с ней резко сократиться и никакие подталкивания со стороны США не помогут. Понятно, что усталость от Украины нарастает и на Западе, но просто так отказаться от войны на ее территории там не могут – слишком много ресурсов и усилий было положено, чтобы все это начать. Поэтому не стоит думать, что конфликт завершиться быстро – он в долгую. А если это так, то победит в нем тот, у кого не просто больше ресурса, мобилизационного потенциала, хотя это крайне важно, а тот, у кого сильнее воля. Этот момент психологический или даже метафизически не менее важен. Мы понимаем, что и в России далеко не все осознают, какого масштаба идет борьба, за что она в конечном итоге идет – за существование нашей цивилизации, за более справедливый мир. Мы видим, что и часть наших граждан этого пока еще не совсем понимает.