Страна наша накормлена – госдеятель Беларуси об институте фермерства

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Когда я была в Министерстве сельского хозяйства, было 18 тысяч всех по республике фермерских хозяйств. Была я на их всех съездах, и наши фермеры – на «пальцах», мы тут кормим страну.

Я говорю: родные мои, страна наша накормлена. То, что вы производите 1-2 % валовой продукции сельского хозяйства – ради бога, занимайтесь. Это правильно, это нормально.

Я очень положительно к этому вопросу отношусь. Люди трудятся по-настоящему, это нелегкий труд.

У моего младшего сына 5 гектаров земли. Это немного, но это немало. Поэтому я очень положительно отношусь к фермерам. Я их многих знаю по республике. Они меня фактически все знают. Это труд.

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