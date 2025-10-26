Головченко рассказал о работе над Программой социально-экономического развития на 2025-2030 годы

Разработка предложений в Программу социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года – в завершающей стадии. Об этом заявил председатель правления Нацбанка. По поручению Президента именно Роман Головченко возглавляет рабочую группу по доработке документа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект будет уделять особое внимание развитию регионов, увеличению объема вложений в производственную сферу, инновации и технологии. Также документ сохраняет фокус на социальную стабильность и благополучие граждан.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

На самом деле работа не простая. Связана это с тем, что большое количество поступило предложений и дополнений как от делегатов Всебелорусского народного собрания, так и в рамках проекта «Народная пятилетка». Изначальный проект и большое количество поступило предложений разного характера, но в том числе многие вполне пригодны для того, чтобы быть использованы в проекте. Поэтому сейчас идут в рамках подгрупп определенные еще дебаты по доработке.