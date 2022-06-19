Прямой эфир

ЦТ по обществоведению сдают белорусские абитуриенты 19 июня

19 июня 2022 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Философия, социология, социальная психология, правоведение, экономика, политология. Все эти дисциплины объединяет один учебный предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 июня белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование по обществоведению. Их зарегистрировано 12 600 человек.

ЦТ по обществоведению сдают белорусские абитуриенты 19 июня-1

В 2022 году в Беларуси прошел конституционный референдум. Изменения в главном законе страны не успели предметно отразить в учебной программе. В Министерстве образования успокаивают: задания на ЦТ сформированы, исходя из школьного курса по обществоведению.

​Министр образования: никто не будет специально создавать каверзных вопросов для абитуриентов. Подробнее здесь.

В 2022 году количество зарегистрированных на тестирование примерно такое же, как и в прошлом. Правда, наблюдается ощутимый рост числа тех, кто планирует проверить уровень знаний по математике и физике. Оба испытания еще впереди (первое – 21-го и 22 июня, второе – 30 июня). В целом же ЦТ в основные дни завершится 6 июля испытанием по всемирной истории.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В ваших умелых и надёжных руках важнейший ресурс страны». Президент поздравил медработников с профессиональным праздником
19 июня 2022 07:45

«В ваших умелых и надёжных руках важнейший ресурс страны». Президент поздравил медработников с профессиональным праздником

В какой день гроза – плохой знак? Народные приметы на июнь
19 июня 2022 07:22

В какой день гроза – плохой знак? Народные приметы на июнь

«Мы никогда не испытывали проблем с абитуриентами». Пиневич о дефиците кадров в медицине
18 июня 2022 19:25

«Мы никогда не испытывали проблем с абитуриентами». Пиневич о дефиците кадров в медицине