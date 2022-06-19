ЦТ по обществоведению сдают белорусские абитуриенты 19 июня

19 июня белорусские абитуриенты будут сдавать централизованное тестирование по обществоведению. Их зарегистрировано 12 600 человек.

Новости Беларуси. Философия, социология, социальная психология, правоведение, экономика, политология. Все эти дисциплины объединяет один учебный предмет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году в Беларуси прошел конституционный референдум. Изменения в главном законе страны не успели предметно отразить в учебной программе. В Министерстве образования успокаивают: задания на ЦТ сформированы, исходя из школьного курса по обществоведению.

​Министр образования: никто не будет специально создавать каверзных вопросов для абитуриентов. Подробнее здесь.

В 2022 году количество зарегистрированных на тестирование примерно такое же, как и в прошлом. Правда, наблюдается ощутимый рост числа тех, кто планирует проверить уровень знаний по математике и физике. Оба испытания еще впереди (первое – 21-го и 22 июня, второе – 30 июня). В целом же ЦТ в основные дни завершится 6 июля испытанием по всемирной истории.