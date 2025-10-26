Котковец: во всех сельхозорганизациях необходимо внедрять цифровую информационную базу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чего еще не хватает в сельском хозяйстве именно в промышленных масштабах? На что еще можно обратить внимание?

Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:

Все оригинально и просто. Вот сельскохозяйственное предприятие, у которого молочно-товарный комплекс, или свинокомплекс, или птицефабрика и так далее. Для того чтобы эффективно вести животноводство, получать 7-8 тонн молока от коровы, 0,8-1,2 килограмма привеса крупного рогатого скота, соответствующие привесы по 800 граммов в свиноводстве, 48, а лучше 58 граммов в птицеводстве, нужно технологично накормить, технологично содержать. И люди, специалисты. Я полагаю, на этом этапе работники сельского хозяйства выходят на первый план. Их не хватает. Их не то чтобы не хватает – профессиональных, грамотных и болеющих за дело людей не хватает. Александр Осенко:

Наша сельхозакадемия отметила недавно свой большой день рождения. Надежда Котковец:

Вузы подготавливают достаточное количество молодых людей, специалистов. Беда в другом – эти специалисты приезжают в сельхозорганизации, информационная база какая-то есть, но далеко не та, что требуется молодому специалисту. Ему нужен планшет, ему нужно программное обеспечение, ему нужен транспорт для перемещения. А в большинстве случаев там, где страдают без специалистов, этого нет. Александр Осенко:

То есть надо уделить внимание именно созданию такой инфраструктуры?