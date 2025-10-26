Котковец: во всех сельхозорганизациях необходимо внедрять цифровую информационную базу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – государственный деятель Беларуси Надежда Котковец.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чего еще не хватает в сельском хозяйстве именно в промышленных масштабах? На что еще можно обратить внимание?
Надежда Котковец, государственный деятель Беларуси:
Все оригинально и просто. Вот сельскохозяйственное предприятие, у которого молочно-товарный комплекс, или свинокомплекс, или птицефабрика и так далее. Для того чтобы эффективно вести животноводство, получать 7-8 тонн молока от коровы, 0,8-1,2 килограмма привеса крупного рогатого скота, соответствующие привесы по 800 граммов в свиноводстве, 48, а лучше 58 граммов в птицеводстве, нужно технологично накормить, технологично содержать. И люди, специалисты.
Я полагаю, на этом этапе работники сельского хозяйства выходят на первый план. Их не хватает. Их не то чтобы не хватает – профессиональных, грамотных и болеющих за дело людей не хватает.
Александр Осенко:
Наша сельхозакадемия отметила недавно свой большой день рождения.
Надежда Котковец:
Вузы подготавливают достаточное количество молодых людей, специалистов. Беда в другом – эти специалисты приезжают в сельхозорганизации, информационная база какая-то есть, но далеко не та, что требуется молодому специалисту.
Ему нужен планшет, ему нужно программное обеспечение, ему нужен транспорт для перемещения. А в большинстве случаев там, где страдают без специалистов, этого нет.
Александр Осенко:
То есть надо уделить внимание именно созданию такой инфраструктуры?
Надежда Котковец:
Конечно. Директор проснулся, телефон включил – и он все видит в хозяйстве, где это организовано. Теленок родился – как его напоили, как к нему подошли, как к корове в первые минуты, первые часы после растела обращаются, чтобы это дальше пошло.
Он полностью подготовлен к планерке со своего телефона. Он все объекты посмотрел, все проверил, все понял и знает, какие вопросы или какие претензии ответственным людям поставит утром на производственном совещании. Это нужно внедрять.
Это небольшие деньги. Внедрение этой базы – это обязательно нужно делать. Это экономия минеральных удобрений, потому что все по норме на поле, которое должно получать свою дозу минеральных удобрений, оно получит свою дозу минеральных удобрений или средства защиты растений. В зависимости от того, что есть уже конкретно на этом квадратном метре того или иного поля.
Александр Осенко:
Это экономия времени, в конце концов, для принятия решения.
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