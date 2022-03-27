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Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником

27 марта 2022 07:08
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник 27 марта отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Именно они делают нашу жизнь комфортной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником-1

Что касается ЖКХ – то в этой сфере занято около 130 тысяч человек, а вот подсчитать, тех кто оказывает услуги по ремонту и уборке квартир, автомобилей, бытовых приборов; изготовлению и ремонту мебели, одежды, обуви; стирке, химчистке, прокату предметов домашнего обихода - гораздо сложнее. Жилищно-коммунальные и бытовые службы со времен возникновения первых населённых пунктов являются главной составляющей качественного уклада жизни в них.  

Лукашенко поздравил работников бытового обслуживания населения и ЖКХ с профессиональным праздником-4

Тех, от кого зависит ежедневный комфорт белорусов, с профессиональным праздником поздравил Президент Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт # ЖКХ # общество # Александр Лукашенко

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