Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси

Новости Беларуси. Жара продолжает удерживаться в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками, ну а спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жара продолжает удерживаться в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками, ну а спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина тому – печальная статистика. Неосторожность и невнимательность ведет к гибели людей. К сожалению, вода не прощает ошибок.
За выходные утонули уже 17 человек. О чём предупреждает ОСВОД?
Отдыхая вместе с детьми, следует их держать в поле зрения на расстоянии вытянутой руки. И никакого алкоголя. Стоит выбирать разрешенные для купания места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД.