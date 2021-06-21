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Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси

21 июня 2021 06:21
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Новости Беларуси. Жара продолжает удерживаться в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками, ну а спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси-1

Причина тому – печальная статистика. Неосторожность и невнимательность ведет к гибели людей. К сожалению, вода не прощает ошибок.

За выходные утонули уже 17 человек. О чём предупреждает ОСВОД?

Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси-4

Отдыхая вместе с детьми, следует их держать в поле зрения на расстоянии вытянутой руки. И никакого алкоголя. Стоит выбирать разрешенные для купания места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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