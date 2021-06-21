Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили в Беларуси

Новости Беларуси. Жара продолжает удерживаться в Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками, ну а спасатели перешли на усиленный контроль за отдыхающими у водоемов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина тому – печальная статистика. Неосторожность и невнимательность ведет к гибели людей. К сожалению, вода не прощает ошибок. За выходные утонули уже 17 человек. О чём предупреждает ОСВОД?