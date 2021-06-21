Этот человек налаживал правительственную связь Президенту. Вот что он рассказывает

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ», ответил на несколько неожиданных вопросов. Ольга Коршун, ведущая:

Вы в себе должны сочетать качества и бизнесмена, и директора, и дипломата, чтобы установить язык с китайскими партнерами. Хотя вы пришли на предприятие из Министерства промышленности. Вы отвечали там за связь, металлургию, автомобильную сферу. Вы в одном своем интервью даже рассказывали, что налаживали правительственную связь Президента. Расскажите, что это был за проект?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Была поставлена задача сделать правительственную связь. Это так называемая оперативная связь главы государства. Она должна удовлетворять требованиям защищенности. А что такое защищенность? Это значит и программное обеспечение, и аппаратное обеспечение должны быть разработаны нашими специалистами. У нас специалисты говорят: «В этой аппаратуре нет задекларированных возможностей». То есть там ничего не должно быть того, что может помешать или может нарушить секретность. Нашими специалистами сделана и аппаратная часть, и программная часть. Полностью отечественная. Более того, ее удалось потом масштабировать и в Совете министров, и в Министерстве обороны. Потом часть этих систем была даже экспортирована для других стран. Ольга Коршун:

То есть вы серьезный человек, вам доверяли серьезные проекты. Как вы восприняли это назначение и это предложение о работе: возглавить автомобильный завод?

Геннадий Свидерский:

Воспринял как вызов, который нужно было решить. Если вспомнить три года назад, как все начиналось, то как раз в этой разности китайско-белорусской и была еще проблема. Нужно было помнить, что это государственный проект, что он важен для государства, он впервые идет в нашей стране. Поэтому я два года совмещал должности заместителя министра промышленности и исполнял обязанности директора завода. То есть таким образом, чтобы показать компании Geely, что мы можем наладить производство, можем набрать людей, научиться, можем работать в их ритме и требованиях. В последующем уже вот год работаю только директором завода. Ольга Коршун:

То есть вы прошли проверку на прочность. Я хотела задать вопрос, почему ИО приставка?

Геннадий Свидерский:

Потому что нужно было решать еще вопросы и Министерства промышленности, потому что я отвечал еще и за переговоры с Российской Федерацией по машиностроению. Но в целом хочу сказать, что в моей трудовой биографии я начинал работу в объединении вычислительной техники на заводе Орджоникидзе в 1980 году. Прошел от инженера до генерального директора. А потом работал в Министерстве промышленности 16 лет. Поэтому назначение директором это для меня как возвращение в молодость, потому что я уже в 40 лет был генеральным директором. Теперь уже вот на новом заводе. Второе, конечно, очень интересно, что этот проект белорусско-китайский, поэтому очень много от организации производства в Китае. Для меня это было новостью. Я по-прежнему сейчас убежден, что сам завод больше даже ценен теми принципами управления, принципами организации производства, которые нужно масштабировать на машиностроительных заводах, которые есть у нас в стране. Ольга Коршун:

Geely в переводе с китайского – это счастье. Белорусско-китайское Geely способно принести нам счастье? Геннадий Свидерский:

Я надеюсь, что оно будет приносить счастье. Как говорят: «Судьба своих даров, заслуг не видя, не истратит». Если мы будем нормально и напряженно работать, у нас есть все предпосылки, чтобы Geely как автомобиль приносил счастье как качественный продукт, как продукт, который радует нас. Я убежден, что труд, который даст нам счастье – это будет Geely.

Ольга Коршун:

Вы сова или жаворонок? Геннадий Свидерский:

Жаворонок. Ольга Коршун:

Как вы учились в школе? Прогуливали? Геннадий Свидерский:

Прогулы тоже были, но на четыре и пять, с хорошим аттестатом. Ольга Коршун:

Боитесь летать? Геннадий Свидерский:

Нет. Ольга Коршун:

Вас легко вывести из себя? Геннадий Свидерский:

Нет.