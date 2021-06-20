За выходные утонули уже 17 человек. О чём предупреждает ОСВОД?

Новости Беларуси. До +33 °C. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявили на 20 июня синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели и вовсе бьют тревогу: за выходные в Беларуси при купании погибли уже 17 человек.

Уик-энд у воды не должен стать трагедией. Стоит выбирать разрешенные для отдыха места, в том числе те, где дежурят спасатели ОСВОД. Дно водоема должно быть чистым и неглубоким, без коряг, водорослей и ила. Нелишне также осмотреться: нет ли битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Ну и понятно, что вода и алкоголь на жаре несовместимы.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы ОСВОД Минска:

Сейчас мы находимся на спасательной станции «Цнянская». Как вы видите, людей отдыхающих очень много, поэтому перешли в усиленный режим. Создано взаимодействие с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с правоохранительными органами, с ОМОНом. То есть проводим постоянно рейды по местам, запрещенным для купания. Также предупреждаем граждан о недопущении заплывания за буйки, употребления спиртных напитков. И постоянный контроль за детьми. Хочется напомнить родителям, что детей не нужно отпускать дальше, чем на вытянутую руку.