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Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?

20 июня 2021 18:42
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Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?-1

– Если в наряде оставили следы пограничники (мы, когда переходили полосу, оставили следы), как потом происходит заметание этих следов? Он же не имеет права оставить так?
– Конечно, нет. Это происходит, если тревожная группа выдвигается на сработавший участок, проверяет, за собой на переходе они оставляют особые знаки, которые известны только нам. Так называемый пограничный переход.

Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?-4

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:
Прямо перед нами находится контрольно-следовая полоса. Впервые она появилась именно в Белорусском пограничном округе, причем произошло это 90 лет назад. Еще тогда военный фельдшер, находясь в пути следования на заставу, увидел на полосе вспаханной земли, которую крестьяне готовили под клевер, следы неизвестных людей. Он пошел по этим следам и задержал нарушителя границы. Этот опыт показался интересным, и для начала он был внедрен в масштабах Белорусского пограничного округа, а впоследствии был распространен и на все границы бывшего Советского Союза.

Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?-7

Если нарушитель захочет преодолеть государственную границу, он неизбежно пройдет по контрольно-следовой полосе, и опытный следопыт сможет определить, сколько человек прошло, в каком направлении они двигались, какова давность следа. Все это поможет задержать его вовремя и не дать нарушить государственную границу.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Сергей Дмитриев # Юлия Артюх # Фотофакт

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