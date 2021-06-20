Её придумали именно в Беларуси 90 лет назад. Как появилась контрольно-следовая полоса на границе и для чего она нужна?

Новости Беларуси. Мы отправились на одну из погранзастав Каменецкого района, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Если в наряде оставили следы пограничники (мы, когда переходили полосу, оставили следы), как потом происходит заметание этих следов? Он же не имеет права оставить так?

– Конечно, нет. Это происходит, если тревожная группа выдвигается на сработавший участок, проверяет, за собой на переходе они оставляют особые знаки, которые известны только нам. Так называемый пограничный переход.

Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы:

Прямо перед нами находится контрольно-следовая полоса. Впервые она появилась именно в Белорусском пограничном округе, причем произошло это 90 лет назад. Еще тогда военный фельдшер, находясь в пути следования на заставу, увидел на полосе вспаханной земли, которую крестьяне готовили под клевер, следы неизвестных людей. Он пошел по этим следам и задержал нарушителя границы. Этот опыт показался интересным, и для начала он был внедрен в масштабах Белорусского пограничного округа, а впоследствии был распространен и на все границы бывшего Советского Союза.