Накануне 22 июня. Как Брест встретит 80-летие начала войны?

Их участниками станут постпреды стран СНГ, которые проводят выездное заседание Совета, и целый десант белорусских и российских журналистов. Пресс-тур неслучайно проходит в местах, которые стали символом стойкости и самопожертвования народов бывших советских республик.

Вопросы сохранения исторической памяти публицисты обсудят сегодня за круглым столом. Также они, как и тысячи наших соотечественников, примут участие в акции памяти. В самую короткую ночь в году, 22 июня, Брест никогда не спит, это традиция – у стен легендарной Цитадели вспоминать день начала Великой Отечественной войны и тех, кто погиб, сражаясь за родину.