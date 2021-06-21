Накануне 22 июня. Как Брест встретит 80-летие начала войны?

Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, кому дорога память. К 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны в городе подготовили немало мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Брест 21 июня – место притяжения людей, кому дорога память. К 80-летию трагической даты начала Великой Отечественной войны в городе подготовили немало мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их участниками станут постпреды стран СНГ, которые проводят выездное заседание Совета, и целый десант белорусских и российских журналистов. Пресс-тур неслучайно проходит в местах, которые стали символом стойкости и самопожертвования народов бывших советских республик.
Вопросы сохранения исторической памяти публицисты обсудят сегодня за круглым столом. Также они, как и тысячи наших соотечественников, примут участие в акции памяти. В самую короткую ночь в году, 22 июня, Брест никогда не спит, это традиция – у стен легендарной Цитадели вспоминать день начала Великой Отечественной войны и тех, кто погиб, сражаясь за родину.