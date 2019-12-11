Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

Новости Беларуси. Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. Во время недавнего в Минск заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Наталья Канем попросила Беларусь выступить своеобразным центром обучения для других государств – членов ООН в вопросах социальной адаптации инвалидов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Это тоже для нас приятный момент, но это еще и дополнительный стимулирующий фактор – нам не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать эти элементы для того, чтобы эта часть общества (у нас насчитывается более 500 тысяч человек) была активно вовлечена во все процессы, которые есть. И они тоже развивали нашу страну и обустраивали жизнь, чтобы она была лучше, комфортней, уютней.