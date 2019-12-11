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Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе

11 декабря 2019 12:52
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Новости Беларуси. Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 11 декабря, рассказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Во время недавнего в Минск заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций Наталья Канем попросила Беларусь выступить своеобразным центром обучения для других государств – членов ООН в вопросах социальной адаптации инвалидов.

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-1

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-3

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это тоже для нас приятный момент, но это еще и дополнительный стимулирующий фактор – нам не останавливаться на достигнутом, а дальше развивать эти элементы для того, чтобы эта часть общества (у нас насчитывается более 500 тысяч человек) была активно вовлечена во все процессы, которые есть. И они тоже развивали нашу страну и обустраивали жизнь, чтобы она была лучше, комфортней, уютней.

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-6

В вопросе социальной адаптации опыт Лепельского района – передовой. Здесь находится пока единственный в стране Центр социально-трудовой, социально-бытовой и физической реабилитации инвалидов. Построили его благодаря поддержке государства и немецких спонсоров. Посещать учреждение могут не только полсотни особенных взрослых жителей района, но еще и дети.

Дважды в неделю воспитанники местного коррекционно-развивающего центра занимаются здесь физкультурой и музыкой. Отсутствие возрастного ценза позволяет маленьким лепельчанам проще адаптироваться ко взрослой жизни.

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-9

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-11

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-13

Опытом работы с инвалидами Беларуси заинтересовались в ООН. Чем уникален опыт социальной адаптации в Лепельском районе-15

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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