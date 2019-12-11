Хотите снега? Рассказываем, когда в Беларусь придёт настоящая зима

Новости Беларуси. Настоящая снежная и холодная зима в ближайшие семь дней не ожидается. Но к Новому году синоптики обещают до -20°C.

Как сообщает Белгидромет, 12 декабря по западной половине республики ожидаются дожди и мокрый снег. Ночью и утром местами слабые туман и гололёд. Ночью столбик термометра опустится до -4… +2°C, днём – поднимется до +1… +6°C.

13 декабря ночью осадки не ожидаются, а утром и днём местами прогнозируются кратковременные дожди и мокрый снег. Слабые туман и гололёд, ночью и утром – гололедица. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью воздух охладится до -3… +3°C, днём потеплеет до -1… +6°C.

14 декабря ночью местами, а днём почти по всей республике пройдут кратковременные дожди, и выпадет мокрый снег. Возможен слабый туман, ночью и утром слабый гололёд, местами гололедица. Ночью есть вероятность порывистого ветра до 15-18 м/с. В тёмное время суток похолодает до -3… +4°C, днём воздух нагреется до 0… +7°C.

15 декабря на большей части территории страны ожидаются осадки. В отдельных районах туман, гололёд, гололедица. Ночью воздух остынет до -2… +4°C, днём – потеплеет до +1… +7°C.

16 декабря ночью и утром почти по всей Беларуси, днём по северо-востоку республики ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром сохранятся туман, гололёд, гололедица. В отдельных районах возможны порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью столбик термометра будет показывать -2… +3°C, днём – +1… +6°C.

17 декабря по северной половине страны прогнозируются кратковременные осадки. Вновь будут туман, гололёд, гололедица. В тёмное время суток похолодает до -2… +4°C, днём потеплеет до +1… +6°C, а по югу – до +9°C.

Ранее мы рассказывали, что в канун Нового года в Беларуси ожидается мороз до -20°C.