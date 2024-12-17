Директор колледжа электроники рассказал про опыт работы инклюзивных студотрядов

Глава государства всегда помогал молодежи, особенно в желании трудиться, и способствовал развитию студотрядовского движения Беларуси, в том числе своим примером в юности, показав, что труд – это залог успешного будущего в карьере и общественно-политической жизни страны. Это совсем другой студент, когда он побыл в стройотряде. «Совершенно другой», – подчеркнул Александр Лукашенко. Подведем итоги семестра и вспомним главные исторические моменты и современные аспекты в ток-шоу «Большой город».

Студенческие отряды в Беларуси торжественно закрыли третий трудовой семестр. Это значимое событие для работающей молодежи, ведь у этого движения богатая история и огромный опыт. А сегодня ребята гордятся своими достижениями, вкладом в развитие страны. Так было не всегда: в лихие 90-е не то что студенты не могли найти работу – даже профессионалы оставались не у дел или получали копейки. В начале 2000-х студотрядовское движение возродилось благодаря инициативе нашего Президента и поддержке на самом высоком уровне.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники, депутат Мингорсовета:

Наш колледж уже 19-й год обучает, помимо обычных нормотипичных детей, детей с особенностями психофизического развития. Мы обучаем детей с нарушением слуха, речи, тотально незрячих, с нарушением опорно-двигательного аппарата и с расстройством аутистического спектра. Четыре года мы формируем отряды из ребят с нарушением слуха и речи. Здесь большая заслуга руководства нынешнего производственного объединения холдинга «Интеграл» и лично генерального директора Буйневича Андрея Сергеевича и заместителя Солдатенко Ольги Николаевна, которые с высокой степенью милосердия человеческого подошли к этому вопросу. Потому что главный вопрос, в котором нужно убедить любого руководителя, – это, конечно, не бояться, что наши дети будут нарушать технику безопасности и охрану труда. Это, наверное, главный барьер.

А когда попробовали, как наши дети работают, какой результат – они наравне с обычными работниками работают, а по некоторым позициям и получше. Но в этом году мы сделали еще шаг вперед, на ступеньку выше, мы впервые сформировали отряд из ребят, тотально незрячих, которые обучаются у нас на программистов, и здесь у нас просто комплиментарные слова благодарности в адрес руководства предприятия «Спецавтоматика». Для себя мы не останавливаемся и решили, что в следующем году мы будем пробовать формировать студенческие отряды из ребят, у которых расстройство аутистического спектра. В этом году мы две группы набрали, они также обучаются на программистов.